Olimpíadas 2024: veja os resultados da madrugada dos Jogos de Paris; como foi a estreia do Brasil

A brasileira Ana Luiza Caetano fez uma excelente estreia nas Olimpíadas de Paris. A atleta do tiro no arco abriu os trabalhos para o Time Brasil na madrugada desta quinta-feira (25). Na fase classificatória, a esportista ficou na 19ª colocação entre 64 participantes.

Esta é a primeira participação em Olimpíadas de Ana Luiza Caetano. Ao todo, a brasileira lançou 72 flechas e atingiu 660 pontos, o que representa a melhor marca da atleta. Agora, como primeiro desafio do individual, a arqueira do Brasil vai encarar Zana Pintaric, da Eslovênia. O confronto vai ocorrer na terça-feira (30) às 07h30.

Quebra de recordes

As classificatórias servem para definir os confrontos do mata-mata no feminino e somam pontos para a classificação das duplas mistas. O primeiro dia do tiro com arco já contou com quebra de recordes.

A sul-coreana Sihyeon Lim terminou a fase com 48 acertos dos 72 tiros disparados no 10 (no centro do alvo) e conseguiu com 694 pontos dos 720 possíveis. Com isso, a atleta quebrou o recorde mundial da prova, que era da compatriota Chaeyoung Kang (692) no Mundial de 2019.

Além do recorde mundial, Lim também quebrou o olímpico, que era da sul-coreana San An, com 680 pontos nos Jogos de Tóquio, em 2021. Sihyeon é uma das favoritas ao ouro.