Vôlei supera futebol e se torna o esporte preferido dos brasileiros nas Olimpíadas, diz pesquisas

Que o Brasil é apaixonado por futebol, todo mundo sabe. Mas, com a ausência da Seleção Brasileira masculina nos Jogos Olímpicos de Paris, outro esporte está conquistando o coração dos brasileiros: o vôlei. A pesquisa foi realizada pela Ipsos e divulgada na quarta-feira (24).

A pesquisa, que ouviu pessoas em 33 países, revelou que 41% dos brasileiros demonstraram grande interesse em acompanhar as competições de vôlei, superando o futebol com 39% das menções, e a ginástica artística com 31%.

O resultado é reflexo do histórico vitorioso das seleções brasileiras de vôlei, tanto masculina quanto feminina, que acumulam diversas vitórias em edições anteriores dos Jogos Olímpicos.

A seleção masculina, por exemplo, já conquistou três ouros olímpicos, em Barcelona 1992, Atenas 2004 e Rio de Janeiro 2016, além da prata em Los Angeles 1984 e Pequim 2008. A feminina possui duas medalhas de ouro, Pequim 2008 e Londres 2012, uma prata em Tóquio 2020 e bronze em Atlanta 1996 e Sydney 2000.

O bom desempenho do vôlei de praia, com mais de 13 medalhas conquistadas, também contribui para o sucesso da modalidade no país. Além disso, o Brasil também se destaca pelo grande interesse no skate, com 14% dos entrevistados demonstrando entusiasmo pela modalidade, o maior índice entre todos os países pesquisados.

Vôlei lidera em outra pesquisa

A preferência pelo vôlei também foi confirmada por outra pesquisa realizada pelo OpinionBox. De acordo com o levantamento, 64% dos brasileiros pretendem acompanhar as partidas de vôlei nos Jogos Olímpicos, superando o futebol e a natação, ambos com 60%.

O vôlei de praia ficou em 4º lugar, com 49%, à frente da ginástica artística (47%).

