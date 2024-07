Olimpíadas 2024: Quando começam e quais horários das competições de vôlei? Confira programação

O vôlei é uma das modalidades nas Olimpíadas mais prestigiadas tanto por quem assiste pessoalmente quanto quem acompanha de casa. Neste ano, as competições de vôlei de praia e de vôlei de quadra masculino terão seus primeiros jogos no dia 27 de julho, um sábado. Já as atletas do vôlei feminino de quadra entram em cena no dia 28, no domingo.

Abaixo, confira a programação de cada equipe, feminina e masculina, de quadra e de praia, incluindo as brasileiras.

Programação do vôlei de praia masculino

27 de julho, sábado

9h - Partain/Benesh (USA) x Diaz/Alayo (CUB) - Grupo D

10h - Ahman/Hellvig (SWE) x Nicolaidis/Carracher (AUS) - Grupo A

14h - George/André (BRA) x Abicha/Elgraoui (MAR) - Grupo D

18h - Cottafava/Nicolai (ITA) x Cherif/Ahmed (QAT) - Grupo A

28 de julho, domingo

5h - Van de Velde/Immers (NED) x Ranghieri/Carambula (ITA) - Grupo B

12h - Perusic/Schweiner (CZE) x Schachter/Dearing (CAN) - Grupo E

15h - Evandro/Arthur (BRA) x Horl/Horst (AUT) - Grupo E

16h - Mol A./Sorum C. (NOR) x Grimalt M./Grimalt E. (CHI) - Grupo B

29 de julho, segunda-feira

4h - Cottafava/Nicolai (ITA) x Nicolaidis/Carracher (AUS) - Grupo A

5h - Boermans/De Groot (NED) x Herrera/Gavira (ESP) - Grupo F

11h - Krou/Gauthier-Rat (FRA) x Evans/Budinger (USA) - Grupo F

15h - Ahman/Hellvig (SWE) x Cherif/Ahmed (QAT) - Grupo A

30 de julho, terça-feira

4h - Losiak/Bryl (POL) x Hodges/Schubert (AUS) - Grupo C

5h - Ehlers/Wickler (GER) x Bassereau/Lyneel (FRA) - Grupo C

7h - George/André (BRA) x Diaz/Alayo (CUB) - Grupo D

10h - Partain/Benesh (USA) x Abicha/Elgraoui (MAR) - Grupo D

12h - Krou/Gauthier-Rat (FRA) x Herrera/Gavira (ESP) - Grupo F

15h - Boermans/De Groot (NED) x Evans/Budinger (USA) - Grupo F

31 de julho, quarta-feira

4h - Perusic/Schweiner (CZE) x Horl/Horst (AUT) - Grupo E

11h - Van de Velde/Immers (NED) x Grimalt M./Grimalt E. (CHI) - Grupo B

15h - Evandro/Arthur (BRA) x Schachter/Dearing (CAN) - Grupo E

17h - Mol A./Sorum C. (NOR) x Ranghieri/Carambula (ITA) - Grupo B

1 de agosto, quinta-feira

4h - Ehlers/Wickler (GER) x Hodges/Schubert (AUS) - Grupo C

5h - Cherif/Ahmed (QAT) x Nicolaidis/Carracher (AUS) - Grupo A

7h - Diaz/Alayo (CUB) x Abicha/Elgraoui (MAR) - Grupo D

10h - George/André (BRA) x Partain/Benesh (USA) - Grupo D

12h - Ahman/Hellvig (SWE) x Cottafava/Nicolai (ITA) - Grupo A

16h - Losiak/Bryl (POL) x Bassereau/Lyneel (FRA) - Grupo C

2 de agosto, sexta-feira

5h - Ranghieri/Carambula (ITA) x Grimalt M./Grimalt E. (CHI) - Grupo B

6h - Horl/Horst (AUT) x Schachter/Dearing (CAN) - Grupo E

10h - Herrera/Gavira (ESP) x Evans/Budinger (USA) - Grupo F

11h - Krou/Gauthier-Rat (FRA) x Boermans/De Groot (NED) - Grupo F

15h - Mol A./Sorum C. (NOR) x Van de Velde/Immers (NED) - Grupo B

16h - Perusic/Schweiner (CZE) x Evandro/Arthur (BRA) - Grupo E

3 de agosto, sábado

4h - Ehlers/Wickler (GER) x Losiak/Bryl (POL) - Grupo C

5h - Hodges/Schubert (AUS) x Bassereau/Lyneel (FRA) - Grupo C

Repescagem (horário a definir)

4 de agosto, domingo

Oitavas de final (horários a definir)

5 de agosto, segunda-feira

Oitavas de final (horários a definir)

6 de agosto, terça-feira

Quartas de final (horários a definir)

7 de agosto, quarta-feira

Quartas de final (horários a definir)

8 de agosto, quinta-feira

Semifinais (horários a definir)

10 de agosto, sábado

16h - Disputa da medalha de bronze

17h30 - Disputa da medalha de ouro

Programação do vôlei de quadra feminino

28 de julho, domingo

4h – Itália x República Dominicana - Grupo C

8h – Polônia x Japão - Grupo B

29 de julho, segunda-feira

4h – Turquia x Países Baixos - Grupo C

8h – Brasil x Quênia - Grupo B

12h – EUA x República Popular da China - Grupo A

16h – França x Sérvia - Grupo A

31 de julho, terça-feira

12h – EUA x Sérvia - Grupo A

16h – Polônia x Quênia - Grupo B

1 de agosto, quinta-feira

4h - Turquia x República Dominicana - Grupo C

8h – Brasil x Japão - Grupo B

12h – Itália x Países Baixos - Grupo C

16h – França x República Popular da China - Grupo A

3 de agosto, sábado

4h – Países Baixos x República Dominicana - Grupo C

8h – Japão x Quênia - Grupo B

4 de agosto, domingo

4h – Itália x Turquia - Grupo C

8h – França x EUA - Grupo A

12h – República Popular da China x Sérvia - Grupo A

16h – Brasil x Polônia - Grupo B

6 de agosto, terça-feira

4h, 8h, 12h e 16h - Quartas de final

8 de agosto, quinta-feira

11h e 15h - Semifinais

10 de agosto, sábado

12h15 - Disputa do bronze

11 de agosto, domingo

8h - Final

Programação do vôlei de quadra masculino

27 de julho, sábado

4h - Japão x Alemanha - Grupo C

8h - Itália x Brasil - Grupo B

12h - Polônia x Egito - Grupo B

16h - Estados Unidos x Argentina - Grupo C

28 de julho, domingo

12h - França x Sérvia - Grupo A

16h - Eslovênia x Canadá - Grupo A

30 de julho, terça-feira

4h - Itália x Egito - Grupo B

8h - Estados Unidos x Alemanha - grupo C

12h - Eslovênia x Sérvia - Grupo A

16h - França x Canadá - Grupo A

31 de julho, quarta-feira

4h - Polônia x Brasil - Grupo B

8h - Japão x Argentina - Grupo C

2 de agosto, sexta-feira

4h - Argentina x Alemanha - Grupo C

8h - Brasil x Egito - Grupo B

12h - Sérvia x Eslovênia - Grupo A

16h - Japão x Estados Unidos Grupo C

3 de agosto, sábado

12h - Polônia x Itália - Grupo B

16h - Canadá x Sérvia - Grupo A

5 de agosto, segunda-feira

Quartas de final: 4h, 8h, 12h e 16h

7 de agosto, quarta-feira

11h e 15h - Semifinal

9 de agosto, sexta-feira

11h - Disputa pelo bronze

10 de agosto, sábado

8h - Final

Programação do vôlei de praia feminino

27 de julho, sábado

13h - Xue/X. Y. Xia (CHN) x Mariafe/Clancy (AUS) - Grupo B

17h - Nuss/Kloth (USA) x Bansley/Bukovec (CAN) - Grupo B

28 de julho, domingo

4h - Gottardi/Menegatti (ITA) x Liliana/Paula (ESP) - Grupo A

6h - Carol/Bárbara (BRA) x Akiko/Ishii (JAP) - Grupo E

7h - Müller/Tillmann (GER) x Vieira/Chamereau (FRA) - Grupo C

10h - Stam/Schoon (NED) x Paulikiene/Raupelyte (LTU) - Grupo E

11h - Ana Patrícia/Duda (BRA) x Marwa/D. Elghobashy (EGY) - Grupo A

17h - Hughes/Cheng (USA) x Hermannova/Stochlova (CZE) - Grupo C

29 de julho, segunda-feira

6h - Xue/X. Y. Xia (CHN) x Bansley/Bukovec (CAN) - Grupo B

7h - Huberli/Brunner (SUI) x Moreno/Álvarez M. (ESP) - Grupo F

10h - Melissa/Brandie (CAN) x Poletti/Michelle (PAR) - Grupo D

12h - Tina/Anastasija (LAT) x Esmée/Zoé (SUI) - Grupo D

16h - Placette/Richard (FRA) x Ludwig/Lippmann (GER) - Grupo F

17h - Mariafe/Clancy (AUS) x Nuss/Kloth (USA) - Grupo B

30 de julho, terça-feira

6h - Gottardi/Menegatti (ITA) x Marwa/D. Elghobashy (EGY) - Grupo A

11h - Carol/Bárbara (BRA) x Paulikiene/Raupelyte (LTU) - Grupo E

16h - Ana Patrícia/Duda (BRA) x Liliana/Paula (ESP) - Grupo A

17h - Stam/Schoon (NED) x Akiko/Ishii (JAP) - Grupo E

31 de julho, quarta-feira

5h - Huberli/Brunner (SUI) x Ludwig/Lippmann (GER) - Grupo F

6h - Müller/Tillmann (GER) x Hermannova/Stochlova (CZE) - Grupo C

7h - Tina/Anastasija (LAT) x Poletti/Michelle (PAR) - Grupo D

10h - Hughes/Cheng (USA) x Vieira/Chamereau (FRA) - Grupo C

12h - Placette/Richard (FRA) x Moreno/Álvarez M. (ESP) - Grupo F

16h - Melissa/Brandie (CAN) x Esmée/Zoé (SUI) - Grupo D

1 de agosto, quinta-feira

6h - Liliana/Paula (ESP) x Marwa/D. Elghobashy (EGY) - Grupo A

11h - Mariafe/Clancy (AUS) x Bansley/Bukovec (CAN) - Grupo B

15h - Ana Patrícia/Duda (BRA) x Gottardi/Menegatti (ITA) - Grupo A

17h - Nuss/Kloth (USA) x Xue/X. Y. Xia (CHN) - Grupo B

2 de agosto, sexta-feira

4h - Paulikiene/Raupelyte (LTU) x Akiko/Ishii (JAP) - Grupo E

7h - Vieira/Chamereau (FRA) x Hermannova/Stochlova (CZE) - Grupo C

12h - Carol/Bárbara (BRA) x Stam/Schoon (NED) - Grupo E

17h - Hughes/Cheng (USA) x Müller/Tillmann (GER) - Grupo C

3 de agosto, sábado

6h - Esmée/Zoé (SUI) x Poletti/Michelle (PAR)

7h - Moreno/Álvarez M. (ESP) x Ludwig/Lippmann (GER)

11h - Placette/Richard (FRA) x Huberli/Brunner (SUI)

12h - Melissa/Brandie (CAN) x Tina/Anastasija (LAT)

Repescagem (horário a definir)

4 de agosto, domingo

Oitavas de final (horários a definir)

5 de agosto, segunda-feira

Oitavas de final (horários a definir)

6 de agosto, terça-feira

Quartas de final (horários a definir)

7 de agosto, quarta-feira

Quartas de final (horários a definir)

8 de agosto, quinta-feira

Semifinais (horários a definir)

9 de agosto, sexta-feira

16h - Disputa da medalha de bronze

17h30 - Disputa da medalha de ouro

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)