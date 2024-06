Vôlei masculino: Seleção brasileira cai em grupo difícil nas Olimpíadas de Paris; veja adversários

Os Jogos de Paris vão começar com o nível lá em cima para a seleção masculina de vôlei. Na última quarta-feira (26), foi realizado o sorteio dos grupos das Olimpíadas e o Brasil caiu uma das chaves mais difíceis: o Grupo B, que terá Itália, Polônia e Egito.

A Polônia é líder do ranking mundial. Já a Itália é a atual campeã do mundo. A seleção com menos tradição na modalidade é o Egito, que representa o continente africano.

Após o resultado frustrante nos Jogos de Tóquio, onde a seleção ficou apenas com o quarto lugar, a equipe passa por uma reformulação. Com o foco em Paris, o técnico Bernardinho voltou para o comando do time para buscar o ouro olímpico, que não vem desde a edição do Rio 2016.

Ao todo, a equipe do Brasil tem três ouros, sendo a maior campeã olímpica no vôlei de quadra ao lado da União Europeia e dos EUA.

Na Liga das Nações, o Brasil está nas quartas de final e vai encarar justamente a Polônia. Na primeira fase, as duas seleções se enfrentaram e os brasileiros venceram por 3 a 1. Já contra a Itália, o time de Bernardinho foi derrotado por 3 a 2.

Formato

Nesta edição, o vôlei terá apenas três grupos com quatro seleções, assim como o feminino. Os dois primeiros colocados avançam e os dois melhores terceiros gerais garantem vagas nas quartas finais.

Confira os grupos

Grupo A

França

Eslovênia

Canadá

Sérvia

Grupo B

Polônia

Itália

Brasil

Egito

Grupo C

Japão

Estados Unidos

Argentina

Alemanha