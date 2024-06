Na ginástica, paraense Andreza Lima é convocada para as Olimpíadas de Paris

A paraense Andreza Lima foi convocada pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) para compor a equipe que vai para as Olimpíadas de Paris. A ginasta, que tem apenas 17 anos, foi selecionada como a primeira reserva para o time que tem Flavia Saraiva, a campeã olímpica Rebeca Andrade e Jade Barbosa.

A lista de convocados saiu na tarde do último domingo (23), após o Troféu Brasil. Andreza Lima é natural de Belém, mas, mora e treina no Rio Grande do Sul, onde representa o Grêmio Náutico União (GNU) - equipe que revelou a campeã mundial Daiane dos Santos.

VEJA MAIS

"[Estou] Feliz e realizada, [com o] sentimento de que o trabalho está em construção a cada dia. Comemorar o dia do Atleta Olímpico com uma convocação, a emoção vai a mil", declarou a paraense após a convocação.

Paraense vai como reserva da equipe (Divulgação / CBG)

O Dia do Atleta Olímpico foi comemorado no Brasil no último domingo (23). Flávia Lima, mãe da atleta, é uma das principais incentivadoras da jovem ginasta. A farmacêutica largou tudo em Belém para seguir para o sul, em busca do sonho da filha. Ao saber da convocação, ela se emocionou e celebrou a conquista.

"[É] a realização de um sonho. O sentimento é de gratidão e esperança de que muitas coisas boa estão por vir", disse Flávia lima. "O sentimento é de gratidão e orgulho, por Deus ter me dados coragem para seguir o sonho de uma menina de 10 anos e largar tudo em Belém, e isso inclui família e amigos. Vim para cá [Rio Grande do Sul] com apenas quatro mala e um sonho", relatou.

Andreza e Flávia Lima comemoram convocação (Divulgação)

No mês de maio, Andreza conquistou três medalhas no Campeonato Pan-Americano de Ginástica em Santa Marta, na Colômbia, sendo uma de ouro, uma de prata e uma de bronze. A paraense é uma das principais promessas da modalidade no cenário nacional, participar das olimpíadas é um dos maiores sonhos da atleta.

Andreza vai como reserva, assim, ela fica preparada para substituir uma das atletas, caso seja necessário. A lista final de quem vai para Paris foi definida com base nos critérios estabelecidos pela Confederação Brasileira de Ginástica, o que inclui o desempenho das atletas em competições nacionais e internacionais, bem como análise de desenvolvimento e potencial.

No masculino, o Brasil tem duas vagas, que ficaram com Arthur Nory e Diogo Soares. Caio Souza e Yuri Guimarães vão como reservas.

As Olimpíadas de Paris começam no dia 26 de julho e vão até o dia 11 de agosto. Especialmente na categoria feminina, o Brasil é um dos favoritos na ginástica.

Confira a lista de convocados da equipe feminina de ginástica

Flavia Saraiva - CRF/RJ

Jade Barbosa - CRF/RJ

Julia Soares - CEGIN/PR

Lorrane Oliveira - CRF/RJ

Rebeca Andrade - CRF/RJ

Reservas:

Andreza Heloísa Lima - GNU/RS

Carolyne Pedro - CEGIN/PR

Treinadores:

Francisco Porath

Iryna Ilyashenko



Ginástica Artística Masculina

Arthur Nory - ECP/SP

Diogo Soares - CRF/RJ

Reservas:

Caio Souza - MTC/MG

Yuri Guimarães - AGITH/SP

Treinadores:

Cristiano Albino

Daniel Biscalchin