Com direito a ouro, paraense conquista três medalhas no Pan-Americano de ginástica na Colômbia

A paraense Andreza Lima brilhou no Campeonato Pan-Americano de Ginástica em Santa Marta, na Colômbia, na última semana. A ginasta saiu da competição com três medalhas, sendo uma de ouro, uma de prata e um bronze.

O ouro foi conquistado na final por equipes. O grupo foi formado por Carolyne Pedro, Gabriela Barbosa, Hellen Benevides, Josiany Calixto, Luiza Abel e pela paraense, que juntas conquistaram a melhor nota nos aparelhos para subir no lugar mais alto do pódio.

Ainda no Pan-Americano, na sexta-feira (24), Andreza conquistou a medalha de bronze no individual geral, sendo assim, a terceira ginasta mais completa das Américas. O título ficou com a mexicana Michelle Pineda.

Paraense (de amarelo) foi um dos destaques da competição (Reprodução / Instagram / CBG)

Andreza não parou com o ouro e o bronze. Para fechar a coleção, a paraense ainda levou a medalha de prata no último domingo (26), na final por aparelhos, categoria trave.

Os excelentes resultados da ginasta quase foram prejudicados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Atleta do Grêmio Náutico União, clube de Porto Alegre, Andreza ficou alguns dias sem treinar por conta da tragédia climática no estado.

Após a conquista das medalhas, a paraense comemorou a fase e falou sobre a possibilidade de ir para as Olimpíadas de Paris. "Eu estou bem animada com todas as competições preparatórias e bem feliz por estar ali no meio [no grupo que vai para Paris]", declarou a ginasta.

Natural de Belém, Andreza de Lima é um nome forte no cenário nacional. A paraense começou treinando da Universidade do Estado do Pará (UEPA), mas, após uma proposta do Grêmio Náutico União, clube que revelou Daiane dos Santos, a família decidiu se mudar para o Rio Grande do Sul. A ida para Paris ainda não é certa, contudo, é possível que a ginasta vá como reserva.