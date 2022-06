Atletas paraenses de ginástica moram no sul e sonham em chegar às Olimpíadas

Ritmo, firmeza e elegância. Características que a ginasta paraense Andreza de Lima de sobra. A jovem atleta de apenas 15 anos foi um dos destaques do Troféu Brasil, que ocorreu no final do mês de maio, conquistando dois ouros, no salto e no solo. Além dela, outro atleta do Pará participou da competição: João Matheus.

Os paraenses fazem parte da nova geração da ginástica brasileira e possíveis futuros atletas olímpicos.

Andreza de Lima já está com um nome forte no cenário nacional. Em novembro do ano passado, ela foi para Rosário com a Seleção Brasileira para o Sul-Americano. Na competição, a paraense conquistou três medalhas, duas de prata (solo e trave) e uma de bronze (no salto sobre a mesa).

No último mês, ao lado de Rebeca Andrade, Andreza brilhou no Troféu Brasil e repetindo a apresentação de Rosário no solo e os dois saltos sobre a mesa, a paraense conseguiu os dois ouros.

“Quando eu me classifiquei para as finais, eu fiquei muito emocionada, porque eu sentia a sensação de dever cumprido. Lembrei de todos os momentos difíceis nos treinos, de dor e cansaço e eu sei que valeram muito a pena e me fizeram chegar no lugar mais alto do pódio duas vezes”, declarou Andreza.

No torneio, a paraense competiu com grandes nomes da ginástica brasileira, como a medalhista olímpica Rebeca Andrade, Jade Barbosa e Flávia Saraiva. Para Andreza, estar com atletas tão importantes para a modalidade no Brasil foi muito importante.

“A expectativa para este campeonato foi muito grande, porque eu estava competindo com grandes referências, como Jade Barbosa, Rebeca Andrade e Flávia Saraiva. A experiência de competir ao lado dela foi única, porque antes eu a acompanhei na tv e hoje eu posso competir e treinar ao lado delas”, disse a paraense.

João Matheus é atleta do clube do Rio Grande do Sul Sogipa. O paraense, natural de Belém, também competiu no Troféu Brasil ao lado de grandes estrelas da ginástica brasileira e, mesmo não tendo conquistado um pódio, o ginasta conseguiu chegar à final e ficar a frente do medalhista olímpico Arthur Zanetti no aparelho salto.

“A minha participação no Troféu Brasil foi uma experiência muito boa e positiva. Eu pude ficar uma posição acima do Arthur Zanetti no Salto. Quando chegou na final eu consegui ficar em sexto lugar no ranking geral”, relatou João.

O paraense conta que começou na ginástica muito cedo, com cerca de seis anos. Um antigo treinador o viu dando saltos na areia e constatou que ele tinha talento.

“Quando eu tinha 10 anos eu competi pela primeira vez em Goiânia, onde eu fiquei em 22° lugar entre mais de 50 atletas. E para mim, aquela competição mudou a minha vida, porque eu comecei a enxergar a ginástica como o esporte que eu quero levar para a minha vida toda e hoje estou tentando uma vaga na Seleção Brasileira e nas Olimpíadas”, contou o ginasta.

Assim como João, Andreza também treina em clube gaúcho, o Grêmio Náutico União. Os dois garantem que os clubes possuem toda a estrutura para crescer na modalidade.

Flávia Lima, mãe de Andreza, falou sobre como foi sair do Pará e ir para um estado desconhecido. Ela relatou que no início foi muito complicado, mas depois, com o apoio do clube que a filha representa e com o crescimento da jovem, ela está vendo que todo o esforço está valendo a pena.

“Sempre acreditei no potencial dela. Sou a fã número um e ela é meu maior orgulho. Nossa vida só melhorou desde que estamos aqui. Consegui emprego logo quando cheguei, no início precisei trabalhar em dois locais diferentes para nos manter, já que o clube só dava a estrutura de treinamento e alimentação. Hoje ela ganha uma bolsa do time e foi contemplada com a bolsa atleta na categoria internacional do Governo Federal e outros patrocínios", afirmou Flávia.

Passado o Troféu Brasil, tanto Andreza quanto João Matheus já se preparam para mais competições. Andreza está em treinamento com o Time Brasil para o Pan-Americano de ginástica que será realizado no Rio de Janeiro, no mês de julho. João Matheus se prepara para o Campeonato Brasileiro de equipes, que ocorre em agosto, na Bahia.

Nesse ritmo, é possível que em Paris 2024 tenhamos paraenses representando o estado nas Olimpíadas.

“Eu penso muito em Olimpíadas, estou treinando muito para isso. É o meu grande sonho”, finalizou Andreza.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)