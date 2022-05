Ginasta paraense conquista medalha de ouro no Troféu Brasil de Ginástica Artística

A ginasta paraense Andreza de Lima, que defende o Grêmio Náutico União, conquistou a medalha de ouro na modalidade solo, no Troféu Brasil de Ginástica Artística, desbancando adversárias de todo país, numa apresentação emocionante, que arrancou aplausos. A competição aconteceu no ginásio da Sogipa, em Porto Alegre.

Andreza, que havia completado 15 anos na data da competição, e no dia anterior conquistou o ouro no salto sobre a mesa, confirmando o favoritismo no domingo ao receber a nota 12,967. Após a conquista, a ginasta não escondeu a emoção. "Além das minhas medalhas é meu aniversário. Então foi um presentão e estou muito feliz", disse.

SAIBA MAIS



A ginasta também recebeu o carinho da família, além de uma torcedora muito especial, a ex-ginasta de solo e campeão mundial, Daiane dos Santos. "É muito bom ter a inspiração da Daiane (dos Santos), ela me passa uma energia muito boa e ainda é minha maior inspiração". Outra grande atleta do esporte, a ginasta Rebeca Andrade, ouro nas paralelas assimétricas e a prata na trave, também elogiou o talento da paraense.

"Hoje é aniversário dela. Ela é muito fofa. A Andreza é uma atleta que tem muito talento, potencial. Ela tem que trabalhar muito pra conseguir melhorar. Assim como eu, porque não adianta ter só talento. Tem que trabalhar em cima disso e a gente está vendo essa melhora. Hoje ela arrasou aqui dentro do ginásio e eu torço muito por todas ela".

A medalha de prata ficou com Gabriela Barbosa (Pinheiros), e o bronze, com Carolyne Pedro (Cegin-PR).

Veja a apresentação: