Paraense ganha cinco medalhas no Campeonato Brasileiro de ginástica artística juvenil

A ginasta paraense Andreza Lima conquistou cinco medalhas no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística juvenil, que ocorreu entre os dias 25 e 29 de agosto, em São Bernardo do Campo (SP). Com ouro no solo e no salto; prata na trave e nas paralelas assimétricas e bronze por equipe, a ginasta brilhou na competição. As conquistas de Andreza renderam a ela o primeiro lugar no individual geral.

Andreza Lima é de Belém e tem 14 anos. Começou treinando na Universidade do Estado Pará (UEPA), há sete anos. Mas por falta de incentivo, já que segundo Flávia Lima, mãe de Andreza, passagens, hospedagem e equipamentos, eram custeadas somente pelas mães, até que surgiu a oportunidade de ir para o Rio Grande do Sul.

Atualmente, a atleta defende o Grêmio Náutico União, que segundo Flávia, garante mais estrutura. Além do Brasileiro, Andreza já participou de outros grandes campeonatos, como o Pan-Americano de ginástica juvenil, no México. No torneio, a paraense ficou em quinto lugar no individual geral e foi prata por equipe.

Com o foco na Seleção, onde Rebeca Andrade é o principal nome do país na modalidade, Andreza segue confiante. “Eu fiquei muito feliz com os resultados porque foi a minha primeira competição fora do Brasil. O meu grande sonho é participar também da Seleção Brasileira adulta e logo depois as Olimpíadas", disse Andreza Lima.

“Eu me sinto muito feliz em poder participar e acompanhar esse desenvolvimento dela na ginástica e, principalmente, vendo ela realizar o grande sonho dela, que é um dia chegar nas Olimpíadas”, concluiu Flávia Lima.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)