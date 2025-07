Técnico do Chelsea diz estar preparado para enfrentar o Palmeiras e não Estêvão

O técnico Enzo Maresca demonstrou respeito pelo time do Palmeiras, nesta quinta-feira, durante entrevista coletiva na véspera do duelo das quartas de final do Mundial de Clubes, marcado para esta sexta-feira, às 22 horas, na Filadélfia. O treinador afirmou que o time de Abel Ferreira é mais do que apenas Estêvão, jogador que vai atuar pelo clube inglês após a disputa da competição.

"Quando nos preparamos os jogos, costumamos pensar no time e não nos jogadores adversários. Nos preparamos para um jogo contra o Palmeiras e não contra o Estevão. Estamos focados apenas em vencer o Palmeiras e não o Estevão. Pensamos neles como um time", afirmou Maresca.

O técnico disse que só vai pensar individualmente em Estevão após a participação do Chelsea no Mundial. "Conheci a família dele no centro de treinamento, uma família simpática e fantástica. Conversaremos sobre o futuro quando ele chegar ao Chelsea. Todos sabem que ele é um jogador talentoso. Mas esperamos jogar contra o Palmeiras e vencer."

Estevão chegará ao Chelsea após o Mundial de Clubes com enorme concorrência. Além do bom Pedro Neto, seu reserva Nkunku, Delap e Cole Palmer, o clube contratou o brasileiro João Pedro, do Brighton, e está se acertando com Gittens, do Borussia Dortmund.

Maresca deixou em dúvida a participação do atacante Pedro Neto na partida decisiva. O jogador era muito amigo de Diogo Jota, atleta do Liverpool, que morreu em um acidente de carro nesta quarta-feira. "Pedro (Neto) está muito triste, provavelmente mais do que triste. Estamos perto dele e apoiando neste momento. A decisão é totalmente do Pedro (se ele quer jogar contra o Palmeiras). Conversei com ele. Apoiamos qualquer decisão que ele tomar."

O treinador italiano falou da tristeza pela tragédia que matou o jogador português e também seu irmão. "É um dia muito triste. Tenho dificuldade em encontrar as palavras. É muito difícil. Você se sente um pouco impotente. A única coisa que posso dizer é todo o meu amor à família deles. É uma grande tragédia."