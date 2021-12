Paraense conquista ouro inédito na Copa Pan-Americana de ginástica aeróbica

O paraense Mário Nunes conquistou um ouro inédito para a ginástica aeróbica paraense. O ginasta foi campeão na categoria individual adulto, da Copa Pan-Americana de Clubes. A competição ocorreu em Oaxtepec, no México, entre os dias 8 e 14 deste mês. Com o resultado, o atleta já soma oito medalhas internacionais na carreira.

“2021 foi um ano desafiador devido à pandemia. Começamos o planejamento desde 2020, fizemos evento internacional no primeiro semestre para atingir o melhor no Brasileiro, onde conseguimos o segundo lugar individual. Essa foi uma competição de muita superação, pois estava lesionado. Agradeço imensamente a toda minha equipe técnica e aos meus patrocinadores”, declarou Mário Nunes.

Mário Nunes é um dos principais representantes do Pará na ginástica aeróbica. Em novembro, o ginasta foi vice-campeão Sul-Americano. O atleta revelou que segue até o dia 20 no México se preparando para o novo ciclo olímpico e com o foco em manter o Pará na Elite da ginástica brasileira e mundial.