Equipe de ginástica aeróbica do Pará faz história no Campeonato Brasileiro

A equipe paraense de ginástica aeróbica fez história no Campeonato Brasileiro de Ginástica Aeróbica, em Sergipe, que ocorreu neste fim de semana. Com 12 medalhas, quatro de ouro, quatro de prata e três de bronze, esse resultado se tornou o melhor da ginástica paraense. Com destaque para os atletas mirins Michel Filho e Jhonatha Silva, que subiram ao lugar mais alto do pódio. Ao todo, nove atletas da ginástica aeróbica medalharam na competição.

“Foi o maior resultado da história da ginástica paraense. (Além das medalhas), o Pará fica com sete atletas na seleção brasileira. Foi um feito muito importante e muito significativo porque saímos com 15 medalhas (contando as de grupos). Nunca uma equipe de ginástica do norte do país conseguiu tantos resultados positivos. Hoje a ginástica aeróbica do Pará é referência no Brasil, hoje a gente tem os melhores ginastas do país”, declarou o ginasta e treinador Mauricio Ribeiro.

No Campeonato Brasileiro infantil, Michel Filho foi campeão e Jhonatha Silva ficou com o vice. No adulto, Ádria Santos foi prata no individual feminino, assim como Mário Nunes no masculino. Os dois ginastas também foram bronze nas duplas. Além disso, a equipe composta por Mário, Ádria, Mauricio Ribeiro e Bruno Ferreira, foi bronze na competição.

No Torneio Nacional, que aconteceu paralelamente ao Campeonato Brasileiro, categoria infantil, Jhonatha Silva e Isabelle Pereira foram ouro nas duplas. Isabelle também foi ouro no individual feminino. No juvenil, Vitória Lima também ficou no lugar mais alto do pódio e no adulto, Luana Santos foi prata.

Com esses resultados, os ginastas conseguiram índices para entrar na seleção brasileira.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)