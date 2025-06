Apade lidera crescimento do vôlei paraense e se prepara para nova temporada na Superliga B

Nesta sexta-feira (27), foi comemorado o Dia Nacional do Vôlei. Segundo esporte mais praticado no Brasil, a modalidade também vem ganhando força no Pará. Um dos principais responsáveis por esse crescimento é a Apade Vôlei, clube de Belém que representa o Estado na Superliga B.

Sob comando do técnico e gestor Edilson Ferreira Jr., a equipe encerrou a temporada 2024-2025 na sexta colocação da competição nacional. O resultado foi considerado positivo, especialmente por se tratar do primeiro ano do time no formato atual da Superliga.

“Foi uma temporada de muito aprendizado. Estávamos vindo da Superliga C, e tudo foi novidade: estrutura, logística, formato da competição. Ainda assim, conseguimos atingir as metas iniciais de ficar entre as dez melhores e avançar até as quartas de final”, explicou Edilson.

(Foto: Adriano Nascimento/O Liberal)

Para a próxima temporada, o planejamento já está em curso. A principal meta é melhorar o desempenho e buscar uma vaga entre as quatro melhores equipes da Superliga B. “Vamos começar a preparação com mais antecedência, contratando atletas desde o início da pré-temporada. A estrutura será mais organizada, sem a necessidade de disputar a Superliga C, o que nos dá mais tempo para planejamento”, afirmou.

A preparação da equipe será retomada a partir do dia 18 de agosto, com uma pré-temporada voltada para o condicionamento físico, técnico e emocional dos atletas. O clube aposta em uma estrutura multidisciplinar que inclui avaliação médica, fisioterapia e suporte psicológico.

“O calendário está sendo pensado para garantir que os atletas estejam bem preparados para uma temporada longa e exigente. Sabemos que muitos jogadores vêm de outros estados, longe de casa, e é essencial cuidar da saúde mental também”, reforçou o treinador.

Mesmo sem vínculo com clubes de futebol, a Apade conseguiu consolidar uma identidade própria no cenário esportivo local. A equipe atraiu torcedores fiéis e passou a ser vista como representante legítima do Estado nas competições nacionais.

“A torcida é participativa, cobra, elogia e critica. Isso mostra que o projeto tem relevância. Sabemos da responsabilidade de representar o Pará em nível nacional e estamos focados em manter um trabalho profissional, com seriedade e comprometimento”, concluiu Edilson Ferreira Jr.

A nova temporada da Superliga B começa no início de 2025. Até lá, a Apade segue em preparação, com a meta de elevar ainda mais o nível do vôlei paraense.

*(Iury Costa, etsagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, repórter do Núcleo de Esportes)