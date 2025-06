Meia Maratona da Amazônia abre inscrições com premiação exclusiva para atletas PCD

A Meia Maratona da Amazônia 2025, marcada para o dia 14 de setembro, em Belém (PA), contará com categorias específicas para atletas com deficiência (PCDs). O evento terá largada diferenciada, estrutura adaptada e premiação em dinheiro exclusiva para os competidores das modalidades PCD.

As categorias destinadas aos atletas com deficiência são: cadeirantes (sem auxílio externo, nos percursos de 5 km e 10 km), deficientes visuais (com uso obrigatório de venda e guia) e pessoas com deficiência física ou mental que não se enquadrem nas demais. Por questões de segurança, cadeirantes não poderão competir na prova de 21 km.

A largada dos atletas PCD será realizada cinco minutos antes do pelotão principal. Segundo a organização, a medida visa oferecer mais segurança e fluidez durante o percurso. Haverá premiação em dinheiro para os três primeiros colocados (masculino e feminino) nas três categorias da prova de 10 km: R$ 1.000 para o 1º lugar, R$ 750 para o 2º e R$ 500 para o 3º. Para a entrega dos prêmios, é necessário o mínimo de 10 atletas inscritos por categoria e gênero.

VEJA MAIS

Os participantes PCD também podem solicitar desconto na inscrição mediante apresentação de laudo médico com o Código Internacional de Doenças (CID). A análise será feita pela organização do evento. As inscrições seguem abertas até o dia 31 de agosto, no site www.maratonadaamazonia.com.br.

A largada da Meia Maratona será realizada na Aldeia Amazônica, na Avenida Pedro Miranda. Os percursos disponíveis são de 5 km, 10 km e 21 km. Segundo a organização, mais de 4 mil atletas já estão inscritos para a edição deste ano.

O regulamento específico para atletas PCD está disponível no site oficial da prova. Em caso de dúvidas, os interessados devem entrar em contato com a organização pelos canais de atendimento informados na plataforma.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fabio Will, repórter do Núcleo de Esportes)