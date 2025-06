Paraense Higor Lima conquista duplo ouro no Fortaleza International Open de Jiu-Jitsu

O lutador paraense Higor Lima conquistou duas medalhas de ouro no Fortaleza International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2025, realizado no último fim de semana, na capital cearense. Ele venceu as categorias Adulto Faixa Preta Leve e Adulto Faixa Preta Absoluto, mantendo o Pará no topo do pódio da modalidade.

Único atleta profissional de Jiu-Jitsu no estado, Higor iniciou sua trajetória no esporte aos 9 anos em um projeto social no bairro do Jurunas, em Belém. O paraense já soma conquistas importantes, como o título de campeão brasileiro e o bicampeonato sul-americano.

Após as vitórias, Higor destacou a importância do apoio familiar e dos patrocinadores. Segundo ele, o objetivo é seguir representando o Pará no cenário nacional e internacional e incentivar novos atletas na modalidade.

“É uma sensação indescritível! Primeiramente, só tenho a agradecer a Deus por me dar força e me guiar em cada passo. Essa vitória não seria possível sem o apoio incondicional dos meus patrocinadores, que acreditam no meu potencial e tornam meus sonhos realidade. Um agradecimento especial à minha esposa, que é meu porto seguro, e à minha mãe, que sempre me incentivou desde o início no Jurunas”, disse o atleta.

VEJA MAIS

“Desde os 9 anos, quando comecei nesse esporte, meu objetivo sempre foi ir além, e é gratificante ver o quanto evoluímos juntos. Meu maior desejo é continuar colocando o Pará em evidência no esporte, mostrando a força e o talento da nossa gente para o Brasil e para o mundo”, completou.

Com os resultados, o lutador consolida sua posição entre os principais nomes do Jiu-Jitsu brasileiro e projeta novos desafios para a temporada.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fabio Will, repórter do Núcleo de Esportes)