Confira os possíveis adversários dos brasileiros nas oitavas de final do Mundial de Clubes

Os quatro times brasileiros no Mundial de Clubes da Fifa, Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense, concluíram a segunda rodada da competição. Todos seguem invictos e lideram seus respectivos grupos. Os comandados de Filipe Luís já garantiram a classificação e a primeira colocação de sua chave com uma rodada de antecedência. O quarteto já vislumbra seus rivais nas oitavas.

Líder do Grupo A, com quatro pontos, o Palmeiras está empatado com o Inter Miami, seguido por Al-Ahly e Porto, ambos com um ponto. Na última rodada, um empate entre paulistas e norte-americanos garante a classificação de ambos às oitavas de final, com os brasileiros assegurando a primeira colocação da chave.

O Grupo A cruza com o Grupo B nas oitavas, onde o Botafogo lidera com seis pontos. PSG e Atlético de Madrid somam três cada. Um empate ou vitória sobre os espanhóis classifica o Botafogo na primeira posição. Em caso de derrota, o time carioca só será eliminado se perder por três ou mais gols de diferença e o PSG vencer o Seattle Sounders.

Palmeiras e Botafogo podem se enfrentar já nas oitavas de final, caso um termine em primeiro e o outro em segundo lugar. No cenário atual, o Botafogo enfrentaria o Inter Miami, enquanto o Palmeiras cruzaria com o PSG.

No Grupo D, o Flamengo já garantiu a classificação para a próxima fase e a liderança da chave, com seis pontos, por ter vencido os confrontos diretos, que são o primeiro critério de desempate, contra Chelsea e Espérance, que têm três pontos. O time rubro-negro deve enfrentar o Benfica, atual segundo colocado do Grupo C, mas também pode cruzar com o Bayern de Munique ou até mesmo com o Boca Juniors.

Já no Grupo F, o Fluminense ocupa a primeira colocação, com quatro pontos, mesma pontuação do Borussia Dortmund, mas com vantagem no saldo de gols. O Sundowns Mamelodi, com três, é o próximo adversário do time carioca, nesta quarta-feira, às 16h, horário de Brasília. O Ulsan, com duas derrotas, está eliminado.

Um empate classifica o Fluminense. Em caso de derrota, os tricolores ainda podem avançar, desde que o Borussia perca para o eliminado Ulsan, cenário considerado improvável.

Se confirmar a classificação, o Fluminense enfrentará um dos classificados do Grupo E, que tem Inter de Milão, River Plate e Monterrey na disputa. No momento, os italianos, que ocupam a segunda colocação, seriam o provável adversário nas oitavas.

O Palmeiras volta a campo na segunda-feira, às 22h (de Brasília), contra o Inter Miami, no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens. No mesmo dia, às 16h, o Botafogo enfrenta o Atlético de Madrid, no Rose Bowl Stadium, em Pasadena.

Na terça-feira, o Flamengo encara o Los Angeles FC, às 22h, no Camping World Stadium, em Orlando. Por fim, o Fluminense enfrenta o Mamelodi na quarta-feira, às 16h, novamente no Hard Rock Stadium.