Copa do Mundo 2022: Técnico da Argentina já foi companheiro de Messi em um Mundial

Que Lionel Messi é a principal peça do time da Argentina, ninguém nega. Mas existe um outro Lionel que foi fundamental nesta caminhada do time sul-americano desde o término da Copa da Rússia em 2018 até a decisão do Mundial 2022, no Catar: o técnico da Albilceleste, Lionel Scaloni.

Comandante da equipe finalista, Scaloni tem escrito uma das histórias mais chamativas desta Copa. O treinador assumiu sem nenhuma experiência anterior - a não ser como auxiliar. Apesar das desconfianças sob o treinador, poucos imaginavam que ao contrário de alguns nomes consagrados como Gerardo Martino, Edgardo Bauza e Jorge Sampoli, seria o inexperiente Scaloni que tiraria a seleção da bagunça.

O que muitos não se lembram é que Messi e Scaloni jogaram juntos a Copa de 2006, na Alemanha. Na ocasião, os argentinos foram eliminados pelos anfitriões nas quartas de finais nos pênaltis. Curiosamente, há dois anos, Scaloni relembrou esta eliminação.

Messi sequer entrou em campo contra os alemães e o atual treinador argentino contou a justificativa: "O goleiro se lesionou, o Riquelme saiu por motivos táticos, depois íamos tirar o Crespo e colocar o Messi contra as torres alemãs? Era preciso alguém alto, por isso entrou o Julio Cruz. Queríamos acabar com o jogo no tempo regulamentar, mas tenho a certeza que se na prorrogação existisse a opção da quarta substituição, como há hoje, era o Messi que ia entrar", explicou Scaloni.

Hoje este cenário curioso seria impensável. E o próprio Scaloni admite nas entrevistas, como na última terça-feira (13), quando mais uma vez declarou Messi como o melhor de todos os tempos: "Às vezes, parece que dizemos isso porque somos argentinos e pecamos um pouco ao dizer isso, parece egoísmo dizer que ele é o melhor da história. Mas, acho que não há nenhuma dúvida, venho dizendo isso há muito tempo", afirmou.

Com Messi de titular, independente do tamanho dos franceses, Scaloni busca agora levar a Argentina e o camisa 10 ao título que não vem desde 1986. Acompanhe o resultado deste desfecho deste domingo (18), às 12h, no Estádio Lusail, pela cobertura do portal OLiberal.com.