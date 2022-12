Copa do Mundo 2022: Argentina tem vantagem no retrospecto contra a França; veja os números

França e Argentina fazem a final da Copa do Mundo do Catar no próximo domingo (18), às 12h, no Estádio Lusail. Por curiosidade, o confronto tem um histórico favorável à Albiceleste, inclusive em duelos válidos pelo Mundial.

Em Copas, franceses e argentinos já se enfrentaram três vezes (1930, 1978 e 2018). A seleção sul-americana venceu os dois primeiros duelos, enquanto a França deu o troco em 2018. Enquanto que no geral, em 12 partidas, foram seis vitórias para a Argentina, três empates e três triunfos da França.

Caminho até a final

Bicampeões do mundo, a Argentina chega à final do Mundial no Catar com quatro vitórias, um empate e uma derrota. Após a surpreendente derrota na estreia, para a Arábia Saudita, os argentinos se recuperaram e terminaram em primeiro no grupo C. Depois, a equipe eliminou Austrália, Holanda e Croácia para alcançar a decisão.

Por fim, a França, que também é bicampeã, e é a atual dona do troféu mais cobiçado pelas seleções. Os franceses venceram seis partidas e perderam apenas um nesta Copa. Assim como a Argentina, a França teve uma derrota surpreendente na fase de grupos, contra a Tunísia. Depois despachou Polônia, Inglaterra e Marrocos no mata-mata.

Acompanhe a cobertura completa da decisão do Mundial pelo portal OLiberal.com.

Confira abaixo todos os confrontos:

1930 – Argentina 1x0 França (Copa)

1965 – Argentina 0x0 França (Amistoso)

1971 – Argentina 3x4 França (Amistoso)

1971 – Argentina 2x0 França (Amistoso)

1972 – Argentina 0x0 França (Taça Independência)

1974 – Argentina 1x0 França (Amistoso)

1977 – Argentina 0x0 França (Amistoso)

1978 – Argentina 2x1 França (Copa)

1986 – Argentina 0x2 França (Amistoso)

2007 – Argentina 1x0 França (Amistoso)

2009 – Argentina 2x0 França (Amistoso)

2018 – Argentina 3x4 França (Copa)