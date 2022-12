Copa do Mundo 2022: Giroud e Julián Álvarez são coadjuvantes de luxo na final

Argentina e França fazem a final da Copa do Mundo no próximo domingo (18), às 12h, no Estádio Lusail. Como esperado, Kylian Mbappé e Lionel Messi são os grandes protagonistas da decisão. Curiosamente, cada um tem o seu braço direito na busca pelo título: o francês tem o centroavante Olivier Giroud, enquanto o argentino é coadjuvado por Julián Álvarez.

Em alguns momentos da Copa, quando as principais estrelas de ambas as Seleções não funcionaram, Giroud e Álvarez apareceram para tirar um pouco do peso dos ombros dos craques.

Curiosamente, assim como Messi e Mbappé, Giroud e Álvarez também estão empatados em gols. Enquanto os principais jogadores têm cinco gols e dividem a artilharia, os coadjuvantes estão igualados na vice-artilharia com quatro gols.

Como chega o Giroud?

Maior artilheiro da história da Seleção da França com 53 gols, Giroud, de 36 anos, é um centroavante que ao longo dos últimos anos chamou mais atenção pelo trabalho tático que pelos gols. No entanto, nesta Copa, Giroud balançou as redes contra a Austrália (duas vezes), além de ter decidido contra a Polônia e especialmente contra a Inglaterra.

Como chega o Julián Álvarez?

Ao contrário de Giroud, o jovem Julián Álvarez, de 22 anos, começou a Copa no banco de reservas. No entanto, os gols falhados por Lautaro Martínez e as atuações quando Álvarez vinha do banco convenceram o técnico Lionel Scaloni a dar a titularidade ao garoto. Álvarez garantiu as vitórias contra Polônia, Austrália e marcou dois na goleada contra a Croácia, nas semis.

Quem levará a melhor neste duelo particular? Acompanhe a cobertura completa da final da Copa do Mundo pelo portal OLiberal.com.