Paraense Michael Trindade conquista prata no Grand Prix de Boxe da República Tcheca

O paraense Michael Douglas Trindade terminou o Grand Prix de Boxe da República Tcheca com a medalha de prata. Na categoria até 55 kg, o pugilista foi superado na final pelo japonês Yamaguchi Rui. A decisão ocorreu no último sábado (14).

Michael perdeu na decisão dos juízes por 4 a 1, conquistando a única medalha de prata do Brasil no torneio. O paraense havia garantido a vaga para a final após superar Bilguunsaikhan Kharkhuu, da Mongólia, por 3 a 2.

"Encerro a competição como vice-campeão", escreveu o pugilista nas redes sociais. "Obrigado a todos que torceram por mim, seguimos trabalhando. Ainda temos muitas coisas pela frente", completou o lutador.

Ao todo, a delegação brasileira fechou a disputa com 10 medalhas, sendo seis de ouro, uma de prata e três de bronze. As medalhas de ouro do Brasil foram conquistadas por Rebeca Santos (60 kg), Bárbara dos Santos (70 kg) e Viviane Pereira (75 kg). Entre os homens, os campeões foram Luiz "Bolinha" Oliveira (60 kg), Kaian Reis (70 kg) e Isaías Filho (90 kg).

Michael Trindade foi vice-campeão (Reprodução / Instagram / Michael Trindade)

Já Beatriz Soares (65 kg), Jucieln Romeu (57 kg) e Joel da Silva (90 kg) conquistaram o bronze para o Brasil ainda na sexta-feira (13).

Trajetória

Michael Trindade é natural de Belém, mas foi criado em Marituba, onde deu seus primeiros golpes no projeto social Dago Fight. O lutador de boxe foi o único atleta do Pará a competir oficialmente nos Jogos Olímpicos de Paris. Na competição, o paraense acabou sendo eliminado na primeira rodada pelo cubano Alejandro Claro.