Beatriz Ferreira derrota argentina nos EUA, mantém título mundial e desafia outra campeã

Beatriz Ferreira manteve o título mundial dos pesos leves (até 61,235 quilos), versão Federação Internacional de Boxe (FIB), neste sábado, em Orlando, nos Estados Unidos, ao vencer a argentina Maria Ines 'Dinamita' Ferreyra por pontos após dez assaltos. Os três jurados foram unânimes para apontar a brasileira como vencedora: 99 a 91, 98 a 92 e 99 a 91.

"Muito feliz, ela (argentina) me provocou... Falar que vai nocautear é muito prepotente, mas foi uma excelente luta. Ela falou demais, mas não levou meu cinturão. Brasil é muito melhor que Argentina. Sou a dona da categoria e quero lutar com as demais campeãs", disse Bia, após a luta, ainda no ringue.

O desafio de Bia foi aceito e a norte-americana Stephanie Han, campeã da Associação Mundial de Boxe, subiu no ringue e as duas já se encararam, projetando um combate para um futuro próximo.

Bia defendeu o cinturão pela segunda vez. Em dezembro do ano passado, a brasileira derrotou a francesa Licia Boudersa por decisão unânime para ficar com o título.

Dona de duas medalhas olímpicas e campeã mundial desde abril do ano passado, Bia, de 32 anos, soma agora sete vitórias na carreira profissional, com dois nocautes. Sua adversária, de 28 anos, acumula 11 vitórias (seis nocautes), um empate e uma derrota.

O primeiro round foi bem equilibrado, mas os melhores golpes foram da Bia, com cruzados potentes. Com muita velocidade e sabendo trocar a guarda, a brasileira dominou também o segundo assalto.

A argentina veio mais intensa para o terceiro round, levando a brasileira a caminhar para trás. Bia aceitou a troca de golpes, acertou boas pancadas no corpo da adversária no quarto assalto. As duas desperdiçaram vários ataques.

Lutando por vários momentos como canhota, Bia teve o domínio no quinto assalto. Ferreyra veio melhor no sexto round, enquanto Bia só foi melhorar o desempenho nos segundos finais, após deixar cair o protetor de boca.

Com as duas lutadoras desgastadas fisicamente no sétimo round, a troca de golpes ficou na longa distância, facilitando o trabalho da brasileira. O oitavo assalto foi bem parecido. Com bom jogo de pernas, a brasileira se movimentou bem e ainda acertou os melhores golpes, sem dar chance para a argentina.

O nono round foi fraco tecnicamente, com as duas atletas falhando muito no ataque. Nos último dois minutos, a argentina foi para o ataque, mas não 'achou' a brasileira no ringue.

Em uma das preliminares, o brasileiro meio-médio-ligeiro Luan Medeiros venceu o americano Tony Aguilar, por pontos, após oito assaltos, em decisão unânime dos jurados e somou a sexta vitória profissional.