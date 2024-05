Com mais de 200 atletas, competições de ginástica movimentam o esporte em Belém

Mais de 200 atletas, de cinco clubes, participaram no último sábado (18), de três competições de ginástica artística, a Copa Talento, Torneio Estadual, e o Troféu Pará. As disputas ocorreram em um shopping da Região Metropolitana de Belém e foi organizado pela Federação Paraense de Ginástica (FEPAGIN).

Juvenal Cordeiro/CNGA, SylasGyn, MultSport, Clube de Santa Izabel do Pará e o Condomínio Montenegro foram os clubes que levaram atletas para a disputa infantojuvenil e adulto.

O Centro Norte de Ginástica foi o clube que mais conquistou medalha no quadro geral e foi o grande campeão do Torneio Estadual. Ao todo, a equipe conquistou 54 medalhas. Em segundo lugar ficou o MultSport, com oito medalhas.

“O evento foi magnífico e isso prova a massificação do esporte, da ginástica do Pará, através de um trabalho que vem sendo fomentado em clubes, em outras regiões como Marabá, hoje nós temos o clube de Santa Izabel que está presente hoje aqui na nossa competição, é magnífico ver mais de seis clubes participando, clubes novos. Uma competição belíssima, número de público, excelente”, celebrou o presidente da FEPAGIN, Agenor Paes, que viu a adesão do público aos eventos.

Torneios movimentaram a modalidade no estado (Divulgação)

Da torcida, Rogério e Fernanda Oliveira, pais da pequena atleta Luiza Sá, de 7 anos, comemoraram a realização do evento e ressaltaram a importância de competições e iniciativas que fomentem o esporte.

“É muito bacana ver a garotada empenhada treinando para as competições, ela treina todos os dias. É muito gostoso de ver, a ginástica é a vida dela”, declarou Rogério.

Outra mãe orgulhosa que esteve presente no evento foi Lourena Araújo. Ela foi acompanhar e torcer pela filha Lua Araújo, de apenas 8 anos.

“É muito bom ver as crianças participando, tendo contato com o esporte, apesar de ser um esporte difícil, elas estão sempre lá treinando. É a segunda participação dela em eventos”, contou Lourena.