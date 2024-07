Olimpíadas 2024: Leal sofre entorse no tornozelo e deixa treino da seleção de vôlei

Próximo da estreia da Seleção Brasileira masculina de vôlei nas Olimpíadas de Paris 2024, o ponteiro Leal deu um susto durante o treinamento desta quarta-feira (24) ao torcer o tornozelo direito. O incidente ocorreu quando o jogador pisou no pé de um companheiro durante uma jogada, obrigando-o a sair da quadra com gelo no local do impacto. A Confederação Brasileira de Vôlei informou que a entorse não foi grave, mas adiantou que o jogador passará por outros exames ainda hoje.

Além de Leal, o oposto Alan também deixou a quadra mais cedo. Alan iniciou as atividades, mas foi poupado após sentir dores na panturrilha esquerda na terça-feira (23). Ele fez tratamento com gelo e, em seguida, andou normalmente.

VEJA MAIS

O treinamento desta quarta-feira ocorreu na Arena Paris Sur, local dos Jogos Olímpicos. A equipe de Bernardinho treinou por cerca de uma hora, familiarizando-se com o ambiente onde buscarão uma medalha olímpica. O Brasil está no Grupo B, com Polônia, Itália e Egito, e estreia contra a Itália no próximo sábado, às 8h (horário de Brasília).