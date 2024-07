Medalhista Márcia Fu detona uniforme brasileiro da Olimpíada de Paris: "Uma porcaria"

Desde que foram anunciados, os uniformes da delegação brasileira para a Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, vem recebendo dando o que falar nas redes sociais. A medalhista olímpica Márcia Fu também resolveu dar a sua opinião sobre os figurinos.

As roupas, que também podem ser usadas durante a Cerimônia de Encerramento dos Jogos, vem recebendo diversas críticas por serem 'muito simples' comparadas aos looks das outras delegações.

Através de seu canal do YouTube, a ex-jogadora de vôlei detonou: “O que é isso aqui? Isso é do Brasil? Como assim? Gente, isso não é do Brasil, não, estão mentindo. Esse negocinho jeans… Que blusa é essa aqui embaixo?"

Marcia Fu descreveu as peças como "Bem de crente", mas depois se desculpou e continuou a crítica: “Péssimo gosto. Me ajuda aí, colega, uma porcaria. Não gostei. Me ajuda que está danado esse uniforme do Brasil. Eu acho que as meninas mereciam coisa melhor. A nossa delegação merecia, com certeza, coisa melhor. Para, cortar esse do Brasil. Horrível”, finalizou ela no vídeo.

Veja um trecho:

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)