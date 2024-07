Olimpíadas 2024: agenda do dia 25/07 terá futebol e handebol feminino; confira

As Olimpíadas de Paris chegam ao segundo dia de competições nesta quinta-feira (25/07), com o futebol e o handebol como grandes destaques.

O time do Brasil também fará sua estreia no evento nesta quinta, com a seleção feminina de futebol enfrentando a Nigéria em um confronto válido pelo Grupo C.

Confira a agenda de jogos das Olimpíadas desta quinta (25/07):

Tiro com arco - fase classificatória 🏹

4h30 - Classificação individual feminino – Ana Luiza Caetano

9h15 - Classificação individual masculino – Marcus D’Almeida

Handebol feminino - primeira fase 🏐

4h - Eslovênia x Dinamarca

6h - Holanda x Angola

9h - Espanha x Brasil

11h - Alemanha x Coreia do Sul

14h - Hungria x França

16h - Noruega x Suécia

Futebol feminino - primeira fase ⚽

12h - Espanha x Japão

12h - Canadá x Nova Zelândia

14h - Nigéria x Brasil

14h - Alemanha x Austrália

16h - França x Colômbia

16h - EUA x Zâmbia

Rugby masculino 🏉

Primeira fase:

9h – Samoa x Quênia

9h30 – Argentina x Austrália

10h – EUA x Uruguai

10h30 – Fiji x França

11h - África do Sul x Japão

11h30 – Nova Zelândia x Irlanda

Disputa do 9º ao 12º lugar

15h – Jogo 1

15h30 – Jogo 2

Quartas de final

6h – Quartas de final

16h30 – Quartas de final

17h – Quartas de final

17h30 – Quartas de final