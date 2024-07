Olimpíadas 2024: saiba quando começam as competições de futebol feminino

O futebol feminino é uma das categorias mais acirradas e esperadas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Com destaque para o Brasil que busca a primeira medalha de ouro na modalidade, na última competição oficial com a Rainha Marta vestindo a camisa canarinha.

A Seleção feminina já chegou bem perto do ouro, nas edições de 2004 e 2008 das Olimpíadas, conquistando a medalha de prata em ambas. Agora, sob comando do técnico Arthur Elias, as brasileiras esperam finalmente conquistar o tão sonhado ouro, e estreiam nesta quinta-feira (25/7), às 14h, contra a Nigéria.

No Grupo C, caso consigam avançar, as brasileiras ainda disputam as fases de mata-mata, que começam nas quartas de final, para onde avançam os dois primeiros colocados de cada um dos três grupos. Saiba todos os detalhes com datas e horários dos jogos a seguir:

Confira os grupos do futebol feminino em Paris 2024:

Grupo A

Canadá

Colômbia

França

Nova Zelândia

Grupo B

Alemanha

Austrália

Estados Unidos

Zâmbia

Grupo C

Brasil

Espanha

Japão

Nigéria

Veja as datas e horários dos jogos da primeira fase do futebol feminino:

1ª rodada

Grupo A

Canadá x Nova Zelândia - quinta-feira (25/7) às 12h

França x Colômbia - quinta-feira (25/7) às 16h

Grupo B

Alemanha x Austrália - quinta-feira (25/7) às 14h

Estados Unidos x Zâmbia - quinta-feira (25/7) às 16h

Grupo C

Nigéria x Brasil - quinta-feira (25/7) às 14h

Espanha x Japão - quinta-feira (25/7) 12h

2ª rodada

Grupo A

Nova Zelândia x Colômbia - domingo (28/7) às 12h

França x Canadá - domingo (28/7) às 16h

Grupo B

Austrália x Zâmbia - domingo (28/7) às 14h

Estados Unidos x Alemanha - domingo (28/7) às 16h

Grupo C

Brasil x Japão - domingo (28/7) às 12h

Espanha x Nigéria - domingo (28/7) às 14h

3ª rodada

Grupo A

Nova Zelândia x França - quarta-feira (31/7) às 16h

Colômbia x Canadá - quarta-feira (31/7) às 16h

Grupo B

Austrália x Estados Unidos - quarta-feira (31/7) às 14h

Zâmbia x Alemanha - quarta-feira (31/7) às 14h

Grupo C

Brasil x Espanha - quarta-feira (31/7) às 12h

Japão x Nigéria - quarta-feira (31/7) às 12h