Saiba quais modalidades são disputadas nas Olimpíadas 2024

As Olimpíadas de Paris 2024 estão prestes a começar, com a cerimônia de abertura marcada para o dia 26 de julho. O evento se estenderá até o dia 11 de agosto, reunindo 10.500 atletas que competirão por 329 medalhas de ouro. Este ano, os Jogos Olímpicos trazem novidades, como a inclusão do breaking e do caiaque extremo na canoagem. Ao todo, serão disputadas 45 modalidades diferentes. Conheça cada uma delas:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)