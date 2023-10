Comitê Olímpico Internacional aprova cinco novos esportes para as Olimpíadas de 2028

O COI (Comitê Olímpico Internacional) anunciou, nesta segunda-feira (18), a aprovação de cinco novos esportes para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. Durante a sessão realizada em Mumbai, na Índia, as modalidades críquete, flag football, squash, beisebol/softball e lacrosse foram oficialmente incluídas na competição.

Segundo as regras do comitê, cada cidade-sede pode solicitar a inclusão de vários esportes em sua edição dos Jogos Olímpicos, ou seja, as cinco novas modalidades serão disputadas na edição de 2028.

“A escolha desses cinco novos esportes está alinhada com a cultura esportiva americana e apresentará esportes americanos icônicos ao mundo, ao mesmo tempo que trará esportes internacionais para os Estados Unidos”, disse o presidente do COI, Thomas Bach.

Ainda na sessão do Conselho Executivo do COI, apenas dois membros do conselho se opuseram à aprovação dos cinco esportes. William Blick, de Uganda, e Tidjane Thiam, da Costa do Marfim, expressaram preocupações pelo fato das modalidades não serem praticadas na África.

O boxe, modalidade que o Brasil conquistou três medalhas na Olimpíada de 2020, está confirmado para a edição em Los Angeles, daqui a cinco anos.

O pentatlo moderno também foi incluído na edição após ser substituído pela Federação Internacional, por uma corrida com obstáculos após uma polêmica nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da Coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)