Eleição no Remo: Fábio Bentes pede impugnação da chapa de Magnata; sentença sai na quinta-feira (19)

A chapa esquentou na eleição do Remo. O atual presidente azulino Fábio Bentes, entrou com um documento na secretaria do Leão Azul, pedindo a impugnação da chapa do candidato marco Antônio Pina, o “Magnata”. A informação foi confirmada pelo próprio Bentes ao O Liberal.

Fábio Bentes alega que o Marco Antônio Pina não teria pedido a sua renovação de licença do Conselho Deliberativo do Remo, para assumir cargo de diretor do Amazônia, clube que disputou a Primeira Divisão do Campeonato Paraense de futebol em 2022. Bentes alega ainda que a licença é de três meses, tendo que ser renovada por mais três meses, porém, diz que Magnata ficou no Amazônia por um ano. O dirigente azulino afirma ainda que, isso é passivo de perda do cargo no Condel, que acarretam na impugnação de chapa, já que ele não teria como concorrer, pois já não faria parte do Conselho Deliberativo.

“O Magnata pediu licença do Conselho Deliberativo do Remo para assumir cargo no Amazônia (PA), ele foi diretor do Amazônia de outubro de 2021 até outubro de 2022. Não sei ao certo quando ele voltou, mas o Condel vai atestar isso, mas de qualquer forma, caso ele tenha ficado esse tempo todo de licença, teria uma irregularidade, pois o prazo máximo de licença são três meses renovados por mais três meses e ele teria que pedir essa renovação. Caso ele não tenha ficado esse tempo todo de licença, tem outra irregularidade, que é a que ele não poderia ser dirigente de outro clube sendo conselheiro do Remo. Os dois casos acarretam na perda de mandato de conselheiro, como eu explico na competição. Nos dois casos, seja ele ter ficado de licença esse um ano ou menos tempo, ele deveria ter perdido o mandato, poie ele foi dirigente de outra equipe. Isso tudo foi feito embaso no estatuto do clube que está na petição. Se ele tem que perder o mandato de conselheiro, então ele não pode ser candidato, pois quem perde o mandato por qualquer motivo não pode ser candidato na próxima eleição”, disse em entrevista ao O Liberal.

VEJA MAIS

Magnata

A equipe de O Liberal entrou em contato com o candidato Marco Antônio Pina, o “Magnata”, mas até o momento não obteve retorno.

Comissão Eleitoral

O presidente da Comissão Eleitoral do Remo, Antônio Cabral Vicente Júnior, conversou com a equipe de esportes de O Liberal e informou que o prazo para julgar o caso será na próxima quinta-feira (19), mas que, dará à parte contraditória o prazo de 48 horas para a defesa.

“Estamos recebendo até hoje impugnações de chapas e candidatura de cargo ao conselho deliberativo. Já sabemos que existem pedido de impugnação e pelo estatuto do Remo, teremos três dias a partir do encerramento do prazo, para deferir ou não as candidaturas, portanto até quinta-feira (19), mas a comissão terá que oferecer o contraditório, no prazo de 48h, quanto ao deferimento das candidaturas ou não, até o dia 19 tudo será esclarecido”, disse.

VEJA MAIS

Todas as chapas

Ao todo, quatro chapas foram inscritas no pleito azulino, que ocorrerá no dia 12 de novembro, no Ginásio Serra Freire, em Belém, são elas: Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, que é candidato da situação no clube. Marco Antônio Pina, o Magnata, Jader Gardeline e Renan Bezerra, são os candidatos da oposição. Quem vencer a eleição do Remo, comandará o Leão Azul pelos próximos três anos.