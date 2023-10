Eleição no Remo: Chapa de Jader Gardeline define vice-presidentes e é a primeira inscrita no pleito

O Remo possui a primeira chapa inscrita para a eleição de presidente do clube. A chapa denominada de “Avança Remo”, possui como candidato à presidência azulina Jader Gardeline, empresário do ramo da tecnologia, de 43 anos, que já trabalhou no Remo em 2016 ocupando o cargo de diretor comercial do clube, além de ter sido um dos responsáveis pela adesão do Leão Azul ao programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro (PROFUT). A inscrição da chapa foi realizada nesta quarta-feira (4), na Sede Social do Remo, no bairro de Nazaré.

Jader Gardeline terá como vices na chapa Miguel Ângelo, que já trabalhou no clube atuando no Programa Sócio-Torcedor Nação Azul, além de Fernando Guga, que trabalha com comunicação e faz parte do projeto do Programa de TV Nação Azul. Jader Gardeline falou com a equipe de O Liberal sobre o pleito que irá disputar e afirmou que, caso eleito, sua gestão será marcada pela profissionalização do futebol

“Fizemos a nossa inscrição e temos um projeto sério, que vai profissionalizar o futebol do Remo de forma definitiva. Passaremos longe de administrar o futebol com amigos e temos o compromisso de colocar no futebol pessoas capacitadas. O projeto possui também estruturar o Remo como um todo, quebrando paradigmas”, disse.

Jader Gardeline informou que a campanha vem dando resultados. Muitas reuniões e conversas com associados do clube, mas garante que muitas outras irão ocorrer e que vem recebendo um feedback positivo e aguarda a resposta nas urnas.

“A campanha está forte, temos noção do nosso trabalho e também do retorno que tivemos dos sócios azulinos. Já conversamos com entorno de 300 associados e estamos recebendo um feedback. Os sócios estão frustrados com o que vem ocorrendo com o Remo”, falou.

Datas e novas chapas

O prazo para as inscrições de chapas no pleito eleitoral do Remo encerra no próximo dia 13. Mais duas chapas já estão “na rua” buscando aliados, fechando parcerias, porém, ainda não foram inscritas, são eles: Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, candidato da situação, além de Marco Antônio Pina, o Magnata, que, assim como Jader Gardeline, fazem oposição à atual gestão do clube.

Eleição

Cerca de 3 mil sócios estão aptos a votar, segundo o presidente da Assembleia Geral, Daniel Lavareda. As outras chapas posem se inscrever até o dia 13 deste mês e a eleição para decidir quem será presidente azulino pelos próximos três anos, está marcada para o dia 12 de novembro, no Ginásio Serra Freire, no bairro de Nazaré, em Belém.