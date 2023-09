Eleições no Remo: diretor de marketing pode concorrer à presidência do Leão; saiba quem é

O Remo vive o seu período eleitoral e novas chapas podem pintar para concorrer ao cargo máximo azulino no mês de novembro. Três chapas já tinham mostrado interesse em disputar o pleito, mas nessa segunda-feira (18), mas uma chapa pretende entrar na briga pelo poder remista. A chapa ainda não está definida, porém, terão ex-diretores da atual gestão e um nome forte para concorrer como presidente é Renan Bezerra, que foi diretor de marketing do Leão nos últimos anos. A informação foi confirmada pelo próprio Renan ao O Liberal.

Em contato com o núcleo de esportes de O Liberal, Renan Bezerra confirmou que faz parte de um grupo, que não faz parte da atual gestão. O ex-dietor azulino afirmou que as conversas estão avançadas e que um dos nomes levantado pelo grupo é o dele para concorrer ao pleito de novembro.

“O grupo que faço parte está discutindo o meu nome. A definição deve sair essa semana. Temos diretores [da atual gestão] no nosso grupo. Buscamos uma alternativa viável para o clube, de forma bem tranquila e serena. Temos um excelente projeto que será avaliado pelo associado, assim que tornarmos oficial [ a chapa]”, disse.

Renan Bezerra foi conselheiro do clube por duas vezes e atuou no marketing do Remo desde 2019. Cientista político, consultor de marketing político e eleitoral, além de empresário, Renan entrou no clube com o movimento das “Diretas” ainda em 2013, momento conturbado do clube, que sofria sem calendário fixo.

As inscrições das chapas para concorrer ao pleito azulino inicia no dia 28 de setembro, como rege o estatuto do clube. O prazo de inscrições de chapas sempre inicia 45 dias antes da eleição e será encerrado no dia 13 de outubro, um mês antes do pleito azulino, marcado para o dia 12 de novembro.

Além da possível candidatura de Renan Bezerra, outros três candidatos já trabalham visando as eleições, são eles: Marco Antônio Pina “Magnata”, Antônio Carlos Teixeira “Tonhão” e Jader Gardeline.