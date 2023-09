Remo, Paysandu e Tuna: Qual a camisa do Círio mais bonita? Confira detalhes dos mantos e vote

A maior procissão católica do Brasil está próxima e os três maiores clubes da capital paraense realizaram o lançamento das camisas oficiais do Círio de Nazaré. Remo, Paysandu e Tuna Luso participaram de um evento de lançamento oficial realizado pela organização do Círio de Nazaré. Todas as camisas possuem um selo oficial do Círio e cada camisa vendida, uma parte do valor ajuda nos projetos da Basílica. Na sua opinião, qual a camisa mais bonita?

VEJA FOTOS DA CAMISA DO REMO

VEJA FOTOS DA CAMISA DO PAYSANDU

VEJA FOTOS DA CAMISA DA TUNA LUSO

