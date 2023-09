Com multa milionária, Remo renova com camisa 10 do Sub-20; saiba mais

O Remo renovou o contrato com o promissor meia Cauã Ramires, de apenas 19 anos de idade. O novo acordo, que tem uma duração de três temporadas, estende-se até o final do ano de 2026. Esta medida visa proteger o jogador de possíveis investidas no mercado nacional, estabelecendo uma multa rescisória no valor de R$ 1 milhão. No entanto, é importante ressaltar que os valores para uma transferência internacional serão ainda maiores.

Atualmente, Cauã Ramires ocupa a emblemática camisa número 10 na equipe sub-20 do Remo. Sua trajetória no mundo do futebol teve início no próprio clube, onde se destacou inicialmente no futsal. Além disso, o jovem meia acumula experiências anteriores, tendo atuado nas categorias sub-17 do Ceará e do Cruzeiro, conquistando títulos estaduais com ambos os times. Em sua jornada no Remo, Ramires já adicionou troféus como o Campeonato Paraense e a Copa Pará ao seu currículo.

Neste momento, o meia Cauã Ramires integra o elenco sub-20 do Remo, que está disputando as quartas de final da Copa do Brasil na categoria. No entanto, a equipe enfrentou uma dura derrota no jogo de ida, sofrendo uma goleada de 5 a 0 para o Grêmio, realizado na última quinta-feira (14) no Rio Grande do Sul.

A partida decisiva entre Remo e Grêmio, válida pelo confronto de volta, está agendada para a próxima quarta-feira (20), com início previsto para às 15h, no Estádio Evandro Almeida, popularmente conhecido como Baenão. A alteração do horário, transferindo-o das 19h para as 15h, foi solicitada pelo Remo e aceita pelo departamento de futebol da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em conjunto com a empresa detentora dos direitos de transmissão da competição nacional.

