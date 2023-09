Ex-Remo, Lukinhas recebe alta após acidente de moto; veja

O meia Lukinhas, ex-Remo e Tuna Luso, já está em casa, após ficar internado por pouco mais de um mês, após sofrer um acidente de moto no último mês de agosto. O jogador utilizou o Instagram para postar uma foto com os amigos, após o retorno para casa, em Paragominas.

A Redação Integrada de O Liberal tentou contato com o jogador, mas foi informada que Lukinhas ainda está debilitado e ainda não está pronto para conceder entrevista, por causa das dores.

Após o acidente, Lukinhas foi levado ao Hospital Regional de Paragominas, onde foi atendido. O meia machucou o joelho direito, que ficou destruído, por conta do impacto da batida. Além disso, a coxa do jogador também ficou bastante machucada.

Carreira no futebol paraense

Lucas de Paulo Pinto, o Lukinhas, é natural de Paragominas. O jogador passou pelo Remo em 2020, onde disputou o Campeonato Paraense daquela temporada e o início da Série C. O jogador chamou a atenção após se destacar no Parazão, com a Tuna e o Bragantino, em 2019.

Lukinhas estava na quinta passagem pela Tuna Luso. O jogador também já vestiu as camisas de Vila Rica, Ypiranga-AP, Ipatinga-MG, Velo Clube-SP, Castanhal, Parauapebas e Itupiranga. Em 2023, disputou o estadual deste ano pelo Itupiranga e a Série D pela Lusa.