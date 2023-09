Assista aos gols da goleada do Grêmio por 5 a 0 diante do Remo pela Copa do Brasil Sub-20

O Remo foi goleado por 5 a 0 pelo Grêmio-RS, na noite de ontem, no Rio Grande do Sul (RS), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. A equipe gaúcha abriu uma enorme vantagem para o jogo de volta, que será em Belém, na próxima quarta-feira (20), às 15h, no Baenão.

A equipe paraense precisa agora vencer o Grêmio por seis gols de diferença em Belém para avançar na competição. Caso o Remo ganhe por cinco gols de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.

