Inscrições de chapas para a presidência do Remo começam em setembro; veja datas 

O dia 12 de novembro será importante para o futuro do Remo. Nesta data, os sócios azulinos vão escolher quem vai presidir o clube pelos próximos três anos. Alguns postulantes ao cargo mais alto do executivo remista já se apresentaram como pré-candidatos. No entanto, a oficialização das candidaturas só pode ocorrer a partir do dia 28 de setembro.

De acordo com o estatuto do clube, o prazo para inscrições de chapas inicia 45 dias antes do pleito e será encerrado exatamente um mês antes da votação. Dessa forma, quem se interessar a concorrer à presidência do Leão deve formalizar a candidatura entre os dias 28 de setembro e 13 de outubro.

O Remo vem sendo presidido há cinco anos pelo empresário Fábio Bentes. Durante o período em que esteve à frente do Leão, o mandatário conduziu a equipe a dois títulos paraenses, uma Copa Verde e um acesso à Série B. No entanto, neste mesmo intervalo de tempo, colecionou derrotas em finais e teve um rebaixamento à Série C do Brasileiro, em 2021.

A crise sobre a gestão Bentes aumentou neste ano, temporada em que o clube passa por um momento desafiador. O Leão acumulou maus resultados no ano, incluindo o vice-campeonato no Parazão para o Águia de Marabá, a eliminação nas semifinais da Copa Verde no clássico Re-Pa, bem como na primeira fase da Terceirona.

Por enquanto, três pessoas já se apresentaram como pré-candidatos à presidente. A atual gestão deve apostar as fichas no vice-presidente de gestão do clube, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, como o sucessor de Fábio Bentes. Além dele, dois nomes se apresentam como oposição: o advogado Marco Antônio Pina, o Magnata; e o ex-diretor comercial do Leão, Jader Gardeline.