Vice-presidente do Condel do Remo esclarece quem pode votar e fala sobre renovação de Ricardo Catalá

Marcelo Hermes, vice-presidente do Condel do Remo, concedeu uma entrevista para o podcast Remocast nesta última segunda-feira (4) e esclareceu algumas dúvidas sobre eleições e sobre o conselho deliberativo. Quem pode votar nas eleições de novembro e por que a renovação do técnico Ricardo Catalá precisa passar pelo Condel?

As eleições do Clube do Remo estão marcadas para o segundo domingo de novembro, na qual vai eleger o novo presidente, conselheiros e presidente da assembleia geral do clube. Marcelo Hermes esclareceu que sócios remidos e sócios proprietários têm direito a voto e explicou a diferença entre eles.

“Existem duas modalidades distintas, o sócio proprietário e o sócio remido. A diferença é que o proprietário paga uma mensalidade, hoje em R$50,00. O remido paga um valor mais alto pelo título, mas é isento de mensalidades pelo resto da vida. É um patrimônio seu, pode ser herdado pelos seus filhos, ser doado. O título de sócio remido está na casa dos R$4.000,00, não é um valor caro tendo em vista que nunca mais vai se pagar mensalidade”.

O vice-presidente também explicou que o torcedor que for comprar hoje uma das modalidades, não vai conseguir votar e nem se candidatar nas próximas eleições.

“Não pode votar e nem ser candidato. Precisa no mínimo de 6 meses (ser sócio) para votar e para ser candidato precisa no mínimo 24 meses. Também não ter sido anistiado nos últimos 12 meses”.

No estatuto do Remo não é permitido firmar contratos que extrapolam o mandato do Condir. Se for o caso, o presidente precisa pedir ao Condel para ser levado em consideração e votado pelos conselheiros. Marcelo Hermes foi questionado pelo podcast se não há possibilidade de mudar o estatuto, para permitir a gestão planejar o futebol em ano de eleição.

“No estatuto anterior a esse, em 2018, quando eu era membro da comissão do estatuto, eu fui um dos que alteraram. A questão da responsabilidade foi muito bem colocada no estatuto, porque nós víamos naquele momento que nós tínhamos que proteger a instituição. Existem bons e maus gestores. Não acredito que sejam por dolo, mas por culpa. E precisamos proteger o clube dos maus gestores, então foi colocado todo tipo de proteção e responsabilização dentro do estatuto naquele momento.”

Marcelo Hermes cita que, entre os presidenciáveis, todos demonstram interesse na renovação de Ricardo Catalá, então segundo ele “cedo ou tarde, esta matéria deve chegar ao Condel para aprovar esse contrato”. Citou também que Fábio Bentes não pode renovar sozinho.

Ricardo Catalá assumiu o Remo na quinta rodada da Série C, comandou em 15 jogos com 6 vitórias, 7 empates e apenas 2 derrotas. Teve a 5ª melhor da competição no período em que o treinador esteve no clube.