Vice-presidente do Condel do Remo rebate fala de pré-candidato à presidência

O Clube do Remo está vivendo um momento de dispensas de jogadores e eleições do novo presidente do clube. Na última segunda-feira (4), o vice-presidente do Condel do Remo, Marcelo Hermes, deu uma entrevista para o Remocast e rebateu uma fala do Marco Antônio Pina "Magnata", conselheiro e pré-candidato a presidência do clube.

Magnata publicou um vídeo em suas redes sociais na última quinta-feira (31) e cita que fez vários requerimentos sobre a atual gestão ao Codir. Ele diz que só foi respondido em um a dois desses, referentes a compra e venda do terreno em Outeiro que funciona o CT do Remo.

O vice-presidente do Condel do Remo, Marcelo Hermes, falou em entrevista para o podcast Remocast sobre os requerimentos encaminhados ao Condir.

“Foram enviados requerimentos ao Condir. Muitos foram respondidos oralmente no dia de algumas reuniões, mas foram entregues respostas. Um requerimento não foi respondido, mas foi retirado pelo conselheiro por falta de documento e ia ser protocolado novamente. Então, ao que me consta, todos foram respondidos mas eu não posso entrar no mérito das respostas.”

As eleições do Clube do Remo estão marcadas para o segundo domingo de novembro.