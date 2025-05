Torcida do Paysandu protesta no embarque do time para o Rio de Janeiro

A delegação do Paysandu embarcou no final da tarde desta quinta-feira (1º), para a cidade do Rio de Janeiro, onde no sábado (3), vai encarar o Volta Redonda, às 20h30, no Estádio Raulino de Oliveira, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

No embarque no Aeroporto Internacional de Belém, a equipe foi recepcionada por alguns torcedores que foram protestar contra os últimos resultados na temporada. O Paysandu está há oito jogos sem vencer, sendo cinco pela Série B — competição que a equipe ocupa a 18ª colocação com apenas dois pontos.

Pelas redes sociais, a principal torcida organizada do clube divulgou imagens do protesto e uma nota, dizendo que "a obrigação do Paysandu é voltar para Belém com os três pontos" e que "as cobranças irão continuar até que o elenco mude sua postura no campeonato".

Antes do jogo com o Volta Redonda, o Paysandu treina nesta sexta-feira (2), no Centro de Treinamentos Oscar Cardoso, na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. No sábado, o confronto contra o time carioca será de "seis pontos", já que o adversário soma apenas um ponto e está na lanterna da Série B.

Nesta temporada, o Paysandu já soma 24 jogos, com 10 vitórias, nove empates e cinco derrotas. Além disso, a equipe bicolor já conquistou dois títulos, sendo campeã da Supercopa Grão-Pará em janeiro e penta da Copa Verde, conquista alcançada há uma semana com vitória nos pênaltis em cima do Goiás, e está na final do Campeonato Paraense, que será decidido nos dias 7 e 11 de maio contra o rival Remo.

Na última quarta-feira (30), na estreia na 3ª fase da Copa do Brasil, a equipe bicolor foi derrotada pelo Bahia por 1 a 0 e agora vai precisar reverter a situação em Salvador, no dia 21 de maio, para avançar às oitavas de final da competição.

A reportagem de O Liberal solicitou ao Paysandu um posicionamento sobre o ocorrido no embarque da equipe no Aeroporto Internacional de Belém. No entanto, o clube informou que não vai comentar o assunto.