Paysandu é o 2º com mais chances de rebaixamento; Remo está entre os líderes pelo acesso

A Série B do Campeonato Brasileiro começou em alta voltagem para os clubes paraenses. Após 19 anos, Remo e Paysandu voltam a disputar juntos a segunda divisão nacional. E os primeiros resultados na competição apontam um cenário diferente para os rivais.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Com cinco rodadas disputadas, o Remo é uma das quatro equipes que ainda não perderam na Série B 2025. Ao todo, o Leão soma duas vitórias e três empates, resultados que deixam a equipe com nove pontos na nona colocação. Além da equipe azulina, apenas os líderes Avaí (1º) e Cuiabá (2º) e o Novorizontino, que está logo atrás do Remo com os mesmos nove pontos, seguem invictos.

Veja mais

Já do outro lado da tabela, o Paysandu vive dias difíceis na competição — e na temporada. Sem vencer há oito jogos — somando Série B, Copa Verde e Copa do Brasil —, a equipe está apenas na 18ª colocada com dois pontos somados, reflexo de dois empates e três derrotas.

Papão rebaixado?

E em números, o Papão figura como a segunda equipe com mais chances de rebaixamento à Série C ao final da competição. Segundo dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Paysandu tem 44,3% de chances de terminar a Série B entre os quatro últimos colocados.

Por outro lado, o levantamento da UFMG aponta o Remo com apenas 7,2% de chances de retornar à terceira divisão nacional já ao final deste ano. Percentual este que deixa o Leão na 14ª posição no ranking.

Leão na Série A?

O levantamento do Departamento de Matemática da UFMG aponta o Remo com boas chances de chegar à primeira divisão do futebol brasileiro em 2026. No ranking, o Leão ocupa a 7ª posição com 29,4% de chances de finalizar a Série B dentro do G4.

Já o Paysandu, assim como acontece no ranking de probabilidade de rebaixamento, é o segundo com menos chances de chegar à Série A do próximo ano. O Papão é o 19º colocado com 4,1% de chances de subir de divisão.

Próximos jogos

Leão e Papão voltam a campo no próximo sábado (3). Em Belém, a equipe azulina vai receber o Amazonas, às 16h no Estádio do Mangueirão, no primeiro duelo entre nortista desta Série B. Mais tarde, às 20h30, o Paysandu encara o Volta Redonda no Estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro, em um duelo que vale "seis pontos", já que o Voltaço é o lanterna da competição com apenas um ponto somado.