Adversário do Paysandu, Chapecoense possui jogadores que passaram pela dupla Re-Pa; veja a lista

O Paysandu ainda não venceu na Série B e, após a derrota para o Vila Nova-GO no último final de semana, já pensa na Chapecoense-SC, na próxima quarta-feira (16), às 20h, no Mangueirão, também pelo Brasileiro. A equipe adversária bicolor possui no elenco jogadores conhecidos ds torcidas do Remo e do próprio Paysandu.

A Chape possui seis jogadores em seu elenco que já defenderam as cores da dupla Re-Pa. Alguns atletas deixaram saudades e foram importantes em conquistas do clube, já outros não deixaram tanta saudade assim.

O zagueiro Bruno Leonardo, de 28 anos, atuou pelo Paysandu na temporada de 2022. O jogador realizou 14 partidas com a camisa do Papão e não deixou saudades na torcida bicolor. O atleta está na sua quarta temporada na Chapecoense.

Zagueiro Bruno Leonardo com a camisa do Papão (John Wesley / Paysandu)

Volante Jorge Jiménez, paraguaio, de 32 anos, atua na Chape, mas já defendeu as cores do Paysandu. O meio-campista atuou com a camisa do Papão na temporada 2023, onde esteve em campo em 15 partidas.

Jorge Jiménez em sua apresentação oficial no Papão (John Wesley/Paysandu)

O meia Ronaldo Mendes, de 32 anos, é mais um ex-Paysandu que defende a Chapecoense. O jogador faz parte do grupo da equipe catarinense, mas se recupera de uma lesão. Ronaldo Mendes jogou pelo Papão na temporada 2023 e fez parte do elenco alviceleste que conseguiu o acesso à Série B nesta mesma temporada.

Ronaldo Mendes comemorando um gol pelo Paysandu(Thiago Gomes / O Liberal)

A Chape também conta com meia paraense. O meio-campista Giovanni Augusto, de 35 anos, é natural de Belém e defende a Chape desde o ano passado. Giovanni Augusto defendeu a camisa do Paysandu nas categorias de base.

Giovanni Augusto é paraense e iniciou a carreira na base do Paysandu (Divulgação)

O clube catarinense tem no ataque um velho conhecido do Paysandu. O atacante Mário Sérgio, de 29 anos, defendeu o Papão na temporada 2023 e foi peça importante na conquista do acesso à Série B. Mário Sérgio esteve em campo 44 vezes com a camisa bicolor e marcou 22 gols. Nesta temporada realizou 17 jogos e balançou as redes oito vezes.

Mário Sérgio teve uma boa passagem pelo Papão (Thiago Gomes / O Liberal)

Fechando o “time” dos que passaram pelo futebol paraense está o atacante Marcinho. O jogador de 29 anos defendeu o Remo na temporada 2016, quando o clube azulino estava na Série C. Marcinho fez 13 jogos pelo clube azulino naquela temporada, onde atuou como meia ofensivo.

Marcinho defendendo o Remo em 2016 (Arquivo O Liberal)

Paysandu x Chapecoense duelam na próxima quarta-feira (16), às 20h, no Mangueirão, em Belém, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também perla Rádio Liberal +.