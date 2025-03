Vídeo: ex-Paysandu agride torcedores após final do Campeonato Estadual

O volante paraguaio Jorge Jiménez, ex-jogador do Paysandu, se envolveu em uma confusão generalizada após a final do Campeonato Catarinense, neste sábado (22). A decisão entre Avaí e Chapecoense, atual clube de Jimenez, terminou empatada em 1 a 1, resultado que garantiu o 19º título estadual do Leão da Ilha, mas a festa foi marcada por polêmicas, expulsões e uma agressão do atleta a torcedores adversários.

Jiménez, de 32 anos, iniciou a partida como titular, mas foi expulso aos 18 minutos do segundo tempo, durante a confusão gerada pela revisão do VAR no lance que resultou no pênalti do empate. Após o apito final, torcedores do Avaí invadiram o campo para comemorar com os jogadores, que seguiram em direção ao túnel rumo aos vestiários. No entanto, o paraguaio voltou ao gramado da Ressacada e agrediu dois torcedores adversários, um deles acompanhado por uma criança e o outro com uma voadora pelas costas, diante de agentes da Polícia Militar de Santa Catarina. As cenas foram gravadas por diversos torcedores e viralizaram nas redes sociais.

Veja:

Jiménez teve uma passagem breve pelo Paysandu em 2023, vindo do Ituano e disputando 15 partidas, sem marcar gols ou dar assistências. Atualmente na Chapecoense, o volante agora deve enfrentar desdobramentos disciplinares pelo episódio lamentável na final do Catarinense. O clube emitiu comunicado após o flagra e preferiu não punir o atleta.

"Acerca dos ocorridos após a partida contra o Avaí, a Chapecoense vem a público a fim de afirmar que não compactua com nenhum tipo de violência ou agressão. Ciente dos fatos, o clube prontamente procurou o atleta, que se mostrou arrependido pela conduta. Desde o ocorrido, o mesmo tem refletido sobre suas ações e entende que reações impulsivas não condizem com a responsabilidade que carrega como profissional do futebol. Ele reforçou seu compromisso em aprender com esse episódio e evitar qualquer situação semelhante no futuro", disse o primeiro parágrafo do comunicado da Chapecoense.