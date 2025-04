Na 3ª rodada da Série B, Remo soma ponto e Paysandu segue sem vencer; veja como ficou a tabela

A terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro foi encerrada na última quarta-feira (17), com o Remo conquistando um empate importante fora de casa, diante do Botafogo-SP. Com isso, a tabela de classificação da competição sofreu alterações.

Enquanto o Remo conseguiu somar mais um ponto, o Paysandu ainda não pontuou no Brasileirão e termina a rodada na vice-lanterna da tabela, à frente apenas do Athletic-MG. O Papão amarga um início ruim na disputa, com três derrotas em três jogos. A última foi contra a Chapecoense-SC, diante da torcida no Mangueirão, em que o time bicolor perdeu por 2 a 0, na quarta-feira (16).

Já o Leão Azul está mais confortável. Em três jogos, a equipe tem dois empates e uma vitória, o que fez o time somar cinco pontos e ocupar a sétima posição na classificação.

Além disso, houve mudanças na zona de acesso. O Athletico-PR perdeu para o Cuiabá-MT por 2 a 1, e caiu para a quinta colocação. Em contrapartida, o Dourado subiu para a segunda posição da tabela. No fim da terceira rodada, o líder é o CRB-AL, que venceu o Volta Redonda por 1 a 0.

Completam o G-4 o Goiás-GO e o Coritiba-PR, próximo adversário do Remo, na terceira e quarta colocação, respectivamente. Ambas as equipes empataram na rodada. O Esmeraldino encarou o Vila Nova-GO, e o jogo terminou 2 a 2. Já o Coxa ficou no 0 a 0 com o Novorizontino-SP.

Confira a tabela da Série B

Classificação fornecida por Sofascore

Agenda

Na quarta rodada da Série B, o Paysandu visita o Operário-PR, em Ponta Grossa, no próximo sábado (19), e tentará conquistar seu primeiro ponto no campeonato. Já o Leão Azul volta a campo na segunda-feira (21), para encarar o Coritiba-PR. O duelo será no Estádio Mangueirão, às 21h30.