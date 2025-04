CBF define estreia do Paysandu na Copa do Brasil diante de clube da Libertadores; veja datas

O Paysandu segue a sua “maratona” de jogos, um em seguida do outro. Na final do Parazão e Copa Verde e com a Série B iniciada, o Papão da Curuzu já sabe a data da estreia na terceira fase da Copa do Brasil, diante no Bahia-BA, clube que está disputando a Libertadores.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira (17), a tabela detalhada dos 16 confrontos da competição nacional. O Papão terá pela frente o Tricolor baiano no dia 30 de abril, uma quarta-feira, às 21h30, no Mangueirão, em Belém. Já a partida de volta está marcada para o dia 21 de maio, às 19h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

O Papão encara o Bahia após a realização de um sorteio, feito no dia 9 de abril. Neste dia, outro sorteio definiu os mandos de campos dos confrontos que, diferente do que ocorreu na primeira e na segunda fase, terá jogos de ida e volta. O Paysandu entra na terceira fase da Copa do Brasil devido à conquista do título da Copa Verde, no ano passado.

Confronto empatado

Essa será a terceira vez em que Paysandu e Bahia se encontram na Copa do Brasil ao longo da história. Esse será um “tira-teima” entre Papão e Tricolor, já que as no confronto entre eles valendo vaga na Copa do Brasil está empatado, com uma classificação para cada, com o Bahia levando a melhor em 2013 e o Paysandu em 2015.

Premiação

Cada clube por estar na terceira fase da Copa do Brasil garantiu a quantia de R$ 2,315 milhões de cota. Quem avançar para as oitavas de finais abocanha a quantia de R$ 3,638 milhões. Um bom valor para ser administrado durante a temporada.