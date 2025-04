Com três derrotas seguidas, Paysandu amarga o pior início de Série B no século; confira

O Paysandu perdeu por 2 a 0 para a Chapecoense na última quarta-feira (16), pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, acumulando a terceira derrota consecutiva na competição. Com esse resultado, o Papão registrou o pior início do clube numa edição da Segundona neste século. Segundo levantamento do Núcleo de Esportes de O Liberal, desde a edição da Segunda Divisão de 2001, o time paraense nunca havia ficado sem pontuar nas três primeiras rodadas da competição.

Desde 2001, o Paysandu participou de nove edições da Série B do Campeonato Brasileiro, mas nunca havia enfrentado um começo tão ruim quanto o de 2025. Até então, a pior campanha havia sido em 2016, quando o time acumulou dois empates e uma derrota nas três primeiras rodadas. O melhor início do Papão na Segundona aconteceu em 2018, com três vitórias consecutivas, embora, ironicamente, aquele ano tenha terminado com o rebaixamento da equipe paraense.

Em 2025, o Paysandu iniciou a Série B com três derrotas consecutivas, ocupando a lanterna da competição. Na estreia, o Papão recebeu o Athletico-PR no Mangueirão e foi superado por 2 a 1, apesar de uma boa atuação. Na segunda rodada, o time paraense viajou até Goiás e perdeu por 1 a 0 para o Vila Nova, que não vencia a equipe bicolor desde 2020. A situação piorou ainda mais na terceira rodada, quando o Lobo foi derrotado por 2 a 0 pela Chapecoense.

Esses resultados negativos já provocam repercussões fora de campo. Segundo uma fonte interna do Núcleo de Esportes de O Liberal, a diretoria do clube está planejando mudanças e discute a demissão do executivo de futebol Felipe Albuquerque. O nome que desponta como principal candidato para assumir o cargo, caso a substituição seja confirmada, é Rodrigo Pastana, atual executivo do Guarani.

Agenda

O Paysandu terá pouco tempo para reagir, pois já se prepara para enfrentar o Operário-PR fora de casa no próximo sábado (19), às 16h, no Estádio Germano Krüger, buscando os primeiros pontos na competição. A partida terá transmissão em tempo real pelo Oliberal.com.