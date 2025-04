Luizinho Lopes admite pressão no Paysandu e aposta em reação: “Só vencendo para ganhar confiança”

Com três derrotas em três jogos e ainda sem pontuar na Série B, é natural que, em meio ao momento de pressão, surjam dúvidas sobre o trabalho realizado no Paysandu até aqui — tanto em relação à capacidade técnica do elenco quanto ao comando do treinador Luizinho Lopes. Para Luizinho, a cobrança por resultados é compreensível, mas ele destaca a importância do equilíbrio mental e da capacidade de se reinventar.

EQUILÍBRIO MENTAL

"No futebol, os cortes acontecem e as cicatrizes se fecham também. Hoje, realmente, tomamos um golpe duro e precisamos cicatrizar isso o mais rápido possível. Se ficarmos no chão, vão nos chutar até não termos mais forças para levantar. Quando decidi trabalhar com futebol, entendi que, na vantagem, tudo é uma maravilha. Eu tento manter o equilíbrio nos dois momentos, e trabalho muito o aspecto mental", ressaltou.

CAPACIDADE DE REINVENTAR-SE

"Amanhã a gente já acorda muito cedo para pegar um avião. Já jogamos sábado, às quatro da tarde. A sequência é literalmente insana. Estamos tentando encontrar forças para enfrentar essa maratona de jogos, com tantas viagens pelo meio do caminho, sem perder tantos pontos. A Série B é uma maratona. A gente tem, sim, a capacidade de se reinventar. Só vencendo para ganhar confiança", frisou.