No Mangueirão, Paysandu perde para a Chapecoense e dorme na lanterna da Série B

Era o momento para virar a chave e conquistar a 1ª vitória na Série B. Deu tudo errado! Três jogos, três derrotas, nenhum ponto conquistado. Jogando em Belém, no Mangueirão, o Paysandu foi derrotado pela Chapecoense-SC por 2 a 0. Os gols da partida, válida pela 3ª rodada da Segundona, foram marcados por Maílton e João Paulo. Com o resultado, o time bicolor vai dormir na lanterna da competição. A rodada acabará nesta quinta-feira (17).

PRIMEIRO TEMPO

A primeira jogada de perigo do jogo foi bicolor, é verdade. Quem achou que poderia ser um bom sinal, se enganou. Afinal, foi a única tentativa do Paysandu, de maneira consistente, em toda a primeira etapa. Aos 11 minutos, Edílson levantou a bola na área e Nicolas cabeceou para fora.

A partir desse momento, a Chapecoense-SC passou a dominar o jogo, mantendo-se no campo de defesa do Papão — e a estratégia do Índio Condá deu certo. Maílton, aos 26 minutos, acertou um chute forte e cruzado, abrindo o placar no Mangueirão. Paysandu 0x1 Chapecoense-SC.

O que já era ruim ficou ainda pior. Aos 35 minutos, João Paulo ampliou o placar para o time de Chapecó, após cobrança de escanteio. Paysandu 0x2 Chapecoense-SC.

Ainda no primeiro tempo, o zagueiro Quintana, machucado, deu lugar ao estreante Eliel, novo atacante bicolor. Em seus primeiros minutos em campo, Eliel até tentou mudar a cara do jogo com um chute colocado de fora da área, que passou muito perto da meta adversária. Mas não teve jeito: torcida bicolor na bronca e muitas vaias ao final do 1º tempo.

SEGUNDO TEMPO

No prejuízo, o Paysandu não tinha outra opção a não ser se lançar ao ataque. Durante a segunda etapa, o Papão se instalou no campo da Chape e criou boas oportunidades para diminuir o placar.

Aos nove minutos, Benítez chutou da entrada da área e Léo Vieira fez boa defesa. Aos 17, Eliel fez ótima jogada e cruzou na medida para Nicolas, que, ao cabecear, obrigou o goleiro adversário a fazer uma defesaça. Aos 20 minutos, Benítez recebeu passe de Nicolas na entrada da área e, de frente para o gol, finalizou com perigo. No lance, Léo Vieira se destacou mais uma vez.

Com o passar do segundo tempo, o gás do Paysandu acabou, e a Chapecoense-SC passou a ter mais espaço em campo. Irritada com o desempenho do Papão, a torcida bicolor chegou até a gritar "olé" contra o próprio time. Afinal, é a terceira rodada da Série B — e mais uma derrota na conta. Paysandu 0x2 Chapecoense-SC.

FICHA TÉCNICA

Paysandu 0x2 Chapecoense-SC – 3ª rodada da Série B

Data: 16/04/2025

Hora: 20h

Local: Estádio Mangueirão

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)

VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)

Cartões amarelos: Matheus Vargas e André Lima (Paysandu); João Paulo e Carvalheira (Chapecoense-SC)

Gols: Maílton e João Paulo (Chapecoense-SC)

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson, Quintana (Eliel), Luan Freitas e PK; Ramón Martínez, André Lima (Dudu Vieira) e Matheus Vargas (Borasi); Marlon (Giovanni), Rossi (Benítez) e Nicolas.

Técnico: Luizinho Lopes

Chapecoense-SC: Léo Vieira; Victor Caetano, Bruno Leonardo, João Paulo (Eduardo Doma); Maílton (Everton), Bruno Matias, Eduardo Person (Jimenez), Rafael Carvalheira (Márcio Júnior) e Walter Clar; Mário Sérgio e Ítalo (Maílson).

Técnico: Gilmar Dal Pozzo