Presidente do Paysandu detalha negociação de Nicolas com América-MG: 'Não tinha tempo hábil'

O atacante Nicolas esteve próximo de sair do Paysandu na última janela de transferências do futebol brasileiro. O jogador recebeu uma proposta do América-MG, adversário do Bicola na Série B, mas, conforme informou o presidente bicolor, Roger Aguilera, os clubes não tiveram tempo hábil para concluir a transação.

Toda a negociação entre o Paysandu e o Coelho ocorreu na sexta-feira (11), último dia da janela. Nicolas aceitou a proposta, no entanto, os clubes não conseguiram realizar todos os trâmites legais dentro do prazo. Com isso, o Bicola — que já tinha um nome em vista para substituir o atleta — acabou não conseguindo contratar um novo atacante e nem concretizar a transferência do jogador.

"O Nicolas teve uma proposta, que foi acima da nossa realidade hoje, e ele balançou. Mas como foi no último dia da janela, foi uma correria. Nós já tínhamos outro nome quase certo. Só que a gente precisava resolver a situação dele para poder concretizar a nossa, e o tempo corria contra as duas operações. O próprio pessoal do América disse que a gente não tinha tempo hábil para fazer a operação e encerrou o assunto. Vida que segue", declarou Aguilera em entrevista ao jornalista Michel Anderson, da Rádio Liberal +.

"Na próxima janela, vamos contratar mais dois ou três atletas. O Nicolas tem contrato com o clube e, se lá na frente houver uma nova proposta, a gente conversa e vê o que é melhor para os dois", afirmou o presidente bicolor.

Nicolas tem 35 anos e está em sua segunda passagem pelo Bicola. Nesta temporada, o jogador soma 19 jogos, nove gols marcados e uma assistência. Com esses números, é o artilheiro da equipe, mas vem sendo bastante questionado pela torcida desde o ano passado, quando teve pouco destaque na Série B.

Além disso, este ano, o atacante entrou para o Top3 de artilheiros do time no século XXI, com 66 gols, superando Yago Pikachu, ficando atrás somente de Zé Augusto (76) e Robgol (78).

A primeira passagem do atacante pelo Papão foi entre 2019 e 2021. Nesse período, ele conquistou três Campeonatos Paraenses, duas Copas Verdes e uma Supercopa Grão-Pará com a camisa bicolor.

Com o fim da negociação, Nicolas segue no Papão pelo menos até junho, quando abre a segunda janela de transferência nacional. Assim, o foco do jogador deve ser em ajudar o Paysandu a voltar a vencer, principalmente na Série B. Na três primeiras rodadas, a equipe bicolor amargou três derrotas, sendo duas em casa.