Paysandu tem baixa adesão da torcida e leva pouco mais de 11 mil torcedores para jogo contra a Chape

O Paysandu ainda não conseguiu sua primeira vitória na Série B, tampouco somar o primeiro ponto na competição. Na noite de quarta-feira (16), a equipe bicolor perdeu para a Chapecoense-SC por 2 a 0. Além do resultado ruim em campo, o time voltou a amargar um público reduzido. Conforme o boletim financeiro da partida, apenas 11.792 torcedores estiveram presentes no Mangueirão.

Este foi o menor público do Papão na competição até o momento. Na estreia da Série B, contra o Athletico-PR, o clube conseguiu levar pouco mais de 16 mil torcedores ao Mangueirão. Após o jogo, o presidente do Paysandu, Roger Aguilera, fez um desabafo sobre a baixa adesão da torcida às partidas.

Na partida contra a Chape, dos pouco mais de 11 mil torcedores, apenas 7.972 eram pagantes, e 3.820 tiveram entrada gratuita. Apesar da baixa adesão, o clube não teve prejuízo.

A equipe arrecadou R$ 203.460,00. No entanto, para a realização do jogo, o Bicola precisou desembolsar mais de R$ 119 mil em despesas, ficando com um saldo de R$ 83.881,26.

Quem foi ao estádio viu Maílton e João Paulo marcarem para a Chapecoense, selando a terceira derrota do Papão na competição. Com o resultado, o Paysandu segue sem pontuar e chegou à lanterna da Série B. Ao final da partida, a torcida bicolor ficou na bronca com a equipe.

O próximo compromisso do time bicolor será contra o Operário-PR, no sábado (19), às 16h, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, no Paraná. A partida será com torcida única, permitida apenas para a equipe mandante. A decisão foi tomada em acordo entre os clubes.