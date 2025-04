Após acordo, jogos entre Paysandu x Operário na Série B 2025 serão sem torcida visitante

O Paysandu encara o Operário no próximo sábado (19), às 16h, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), pela 4ª rodada do Brasileiro da Série B. As diretorias dos dois clubes fizeram um acordo para que as partidas entre os clubes na Segundona fossem de torcida única. A informação foi confirmada pela equipe de O Liberal com uma fonte interna do clube paraense.

Dessa forma o jogo entre Operário x Paysandu, não terá a presença de torcedores do Paysandu. Será permitida apenas as entradas da torcida mandante, do Fantasma. No jogo em Belém, pelo segundo turno da Série B, ocorrerá o mesmo, somente torcedores do Paysandu terão acesso ao estádio, sem a presença de torcida visitante.

Essa medida foi tomada pelas diretorias dos clubes, após um episódio de bombas e pedradas entre as torcidas organizadas das duas agremiações, ocorrido na temporada 2023, quando os clubes disputavam a 7ª rodada da Série C. Nesta partida, integrantes da torcida do Paysandu arremessaram bombas em direção à organizada do Operário, que revidou com pedras.

Essa confusão foi relatada em súmula pelo árbitro da partida e posteriormente julgada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O Operário foi multado no valor de R$30 mil e perda de dois mandos de campos, o mesmo ocorrendo com o Paysandu. O acordo visa evitar novos confrontos entre os torcedores e futuras punições ao longo da disputa do Campeonato Brasileiro da Série B de 2025.